Hangar: profissionais de enfermagem cantam em alas de covid para estimular melhora dos pacientes

Os profissionais de saúde do Hospital de Campanha do Hangar, unidade localizada em Belém, estão usando a música para combater o estresse e a ansiedade de pacientes em tratamento contra a Covid-19 na unidade.

Por meio do projeto “Bem Me Quer”, iniciativa do setor de Humanização do hospital, os profissionais se reúnem duas vezes por semana para cantar e tocar músicas e louvores aos pacientes.

A musicoterapia, como é chamada o uso da música no processo terapêutico, auxilia no tratamento dos pacientes, além de proporcionar um momento de lazer e conforto emocional.

De acordo com Adriany Costa, psicóloga da unidade, a 'metodologia' tem um importante papel no tratamento da Covid-19, já que os pacientes precisam ficar isolados para o tratamento da doença, tendo que conviver distantes de familiares e amigos. “Nós temos uma grande preocupação em tornar o tratamento mais acolhedor ao paciente e a música possui um importante papel, pois nos ajuda a diluir medos e ansiedades e se torna uma ferramenta capaz de melhorar o humor, reduzindo o estresse”, explica.

Para Gleyce da Silva Carvalho, de 47 anos, vinda Ponta de Pedras, a cerca de 42 quilômetros da capital paraense, foi emocionante ouvir uma de suas músicas favoritas. Com saudade de casa e dos quatro filhos, a funcionária pública conta que a atividade faz a diferença no processo de recuperação.

“Esse momento é precioso. Quando as pessoas vêm para um lugar como esse, um hospital, não é porque estão bem. Aqui você chega com a esperança de ser curado. Neste sentido, ter alguém do lado para conversar, ouvir música, é muito bom e, sem dúvida ajuda para a melhora”, afirma.

Outra paciente que se emocionou com a atividade foi Maria Raimunda, 51, que veio de Barcarena, no interior do Pará, e está em tratamento contra o coronavírus há sete dias.

“Essas pessoas são anjos. Tiram tempo para cuidar e de se preocupar ainda mais com cada paciente”, comenta. “Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Entendo que esse é mais um momento que viverei, mas só depois vou entender o motivo disso”, concluí.

No projeto “Bem Me Quer” participam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que possuam interesse em contribuir na ação, seja tocando violão ou cantando. “Não há um número específico de colaboradores que participam, mas desde a sua implantação percebemos que o projeto também está beneficiando os profissionais”, comenta Elizabeth Cabeça, responsável pelo setor de Humanização, ao afirmar ainda que "o objetivo principal de qualquer ação é proporcionar o bem-estar dos pacientes e torná-los participantes do processo de recuperação”.

HOSPITAL DE CAMPANHA

Composto por 220 leitos, o Hospital de Campanha do Hangar, implantado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, é a maior unidade do Pará voltada para o atendimento exclusivo de pacientes com a Covid-19.

Ao longo da pandemia, a unidade já atendeu mais de seis mil pacientes de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).