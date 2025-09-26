Habitacional Santo Antônio é entregue a 400 famílias no sábado (27), em Belém

O Governo do Pará entregará, na manhã deste sábado (27), o Habitacional Santo Antônio, localizado na área do antigo curtume, no bairro da Terra Firme, em Belém. Um total de 25 blocos habitacionais, com apartamentos gratuitos, será entregue a 400 famílias. A obra foi iniciada em 2008 e retomada na gestão do governador Helder Barbalho. O Governo realizou o pagamento do auxílio-moradia até a entrega das residências.

Cada unidade de bloco habitacional apresenta 16 apartamentos, em quatro pavimentos. O imóvel tem cerca de 40 metros quadrados e é composto por dois quartos, banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha e área de serviço. Parte das 400 unidades habitacionais é destinada a pessoas com deficiência (PcDs).

A construção foi executada por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e integra o Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, que atua desde 2019 com obras de infraestrutura nos bairros de Belém. O investimento do Tesouro estadual no habitacional gira em torno de R$ 90 milhões.

habitacional-santo-antônio Foto: Marcelo Lélis/Agência Pará Foto: Marcelo Lélis/Agência Pará Foto: Alexandre Costa/Agência Pará