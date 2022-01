Habilitação de pré-selecionados aos conjuntos habitacionais em Icoaraci vai até sexta-feira, 28

Encerra na próxima sexta-feira (28) o prazo para a habilitação de pré-selecionados que podem ser beneficiados com moradia nos conjuntos habitacionais Maracacuera I e Maracacuera II, no distrito de Icoaraci, em Belém. Eles devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Habitação, na Travessa Pirajá, 1235, bairro do Marco, para a conclusão da entrega de documentos necessários à próxima etapa de seleção. Até o momento, cerca de 300 pessoas sorteadas no dia 11 de janeiro ainda não concluíram a habilitação.

Documentação

Os documentos necessários para prosseguir na seleção para receber as unidades habitacionais são: carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento para os casados, comprovante de residência, comprovante de renda e o Número de Inscrição Social – NIS (folha de resumo atualizada).

Estrutura

Ao todo, os residenciais Maracacuera I e II, localizados na Estrada do Maracacuera, no distrito de Icoaraci, dispõem de 960 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e área de serviço, além de quadras de esporte, academia ao ar livre, áreas de convivência coletiva e playground. O projeto já está com 99% das obras concluídas e a previsão de entrega é até março deste ano de 2022.

Atendimento exclusivo

Para agilizar a habilitação dos pré-selecionados, a Sehab destacou profissionais para atender exclusivamente os sorteados. “São famílias que precisam, que querem ter acesso à casa própria e nós, da Sehab, estamos fazendo todo o esforço para que ninguém perca essa oportunidade”, frisou o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes.

Sorteio público

O último sorteio para a pré-seleção de beneficiários dos apartamentos dos residenciais Maracacuera I e II foi realizado no dia 11 de janeiro, de forma inédita, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Belém, como forma de dar transparência ao processo. A listagem com os sorteados pode ser conferida nos canais oficiais da Prefeitura de Belém e da Secretaria Municipal de Habitação e, ainda, pelos seguintes links https: pré-selecionados para o Maracacuera I // pré-selecionados para o maracacuera II.

Serviço

Para tirar dúvidas e obter informações, a Sehab disponibiliza o canal de mensagens pelo telefone 9-8580 8658 e o e-mail oficiosehab@gmail.com, além dos canais oficiais da secretaria nas redes sociais com o @sehaboficial.