Há 6 anos, portal OLIBERAL.COM leva informações rápidas, atuais e de qualidade aos internautas

O portal OLIBERAL.COM completa seis anos neste mês de novembro, sempre levando informações rápidas, atuais e de qualidade aos internautas. A editora executiva do portal Oliberal.com, a jornalista Heloá Canali, explica como funciona a dinâmica deste trabalho diário. “A Redação do Grupo Liberal é integrada, por isso, temos conteúdos de todas as editorias, da nossa cidade, do país e do mundo inteiro. Tudo que interessa para os mais ávidos por informação de qualidade. Mas também temos conteúdos que trazem uma experiência além do noticiário, feitos exclusivamente para o online, que atingem um público ainda mais específico", disse a jornalista.

"Sabe quando você vai no Google e digita algo que você quer saber? Pois então, também vamos atrás de captar esse internauta! Posso dar como exemplo o tacacá... Lembram que a música voltou a ficar em alta e todo mundo (fora do Pará) agora quer saber o que é, como é, e onde tomar? Pois então... um turista, por exemplo, vai ao Google buscar sobre isso, e o que nós queremos é que ele encontre uma matéria com a qualidade e com o selo de confiança que O Liberal naturalmente traz. Inclusive, desafio vocês: podem colocar na busca do Google: onde tomar um tacacá em Belém que, com certeza, vocês vão achar uma matéria no Oliberal.com”, explicou Heloá Canali.

As reuniões de pauta da equipe dedicada para produzir esse tipo de conteúdo, as chamadas "pautas softnews", são pensadas principalmente no que as pessoas querem saber. “E o nosso foco não fica só no regional, para atender quem mora em Belém, Marituba, Castanhal... A gente foca no Brasil e, quiçá, no mundo. A gente tem de tudo”, completou Heloá Canali.

Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

Ela citou, por exemplo, o período das eleições. “Produzimos matérias que informavam desde como emitir uma 2ª via do título de eleitor, trocar o local de votação até se, de repente, poderia votar de bermuda no dia do pleito. Pode parecer uma dúvida besta, mas as vezes as pessoas não têm coragem de perguntar como fazer. Hoje, muita gente recorre ao Google para sanar diversas dúvidas antes de perguntar para alguém”, explicou. “E a nossa ideia é exatamente atender essas pessoas. Mais adiante, vamos lançar matérias mais específicas sobre a COP 30. O que é a COP afinal? Sair um pouco das matérias elaboradas, que O LIBERAL também tem, para trazer uma coisa mais didática e de fácil entendimento. O que vai ser discutido? O que isso interfere na minha vida de fato? O que são mudanças climáticas e por que isso realmente vai me afetar?”, completou Heloá.

Relevância e interesse público pautam portal

Editora web do portal Oliberal.com, Vanessa Pinheiro explica os critérios que são levados em consideração para definir as pautas, sejam as factuais, sejam as softnews (um conteúdo atemporal, que se mantém relevante mesmo anos depois da sua publicação). “Os pontos principais são a relevância e o interesse público”, disse. “Além do timing, que pode depender da sazonalidade do tema. É levar para a audiência temas que possam gerar debates, como os casos de grande repercussão, ou ajudar em perguntas que pareçam simples, como é o caso das pautas softnews”, explicou.

Por isso, acrescentou, a Redação Integrada “fica sempre ligada no que acontece de relevante, não só em Belém, para melhorar a experiência do leitor, que pode encontrar temas variados e interessantes sem precisar procurar em muitos portais”.

Vanessa também comentou como o trabalho conjunto entre as equipes de SEO, redes sociais e repórteres da redação integrada contribui para o alcance e a eficácia dos conteúdos publicados no portal. “Essa colaboração é crucial para manter alto o padrão jornalístico de O LIBERAL. Os repórteres, editores e coordenadores passam por treinamentos para afinar essa estratégia. A equipe de SEO orienta os repórteres quanto às palavras-chave e tendências de busca, o que ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que buscam por ele no Google e outros sites de pesquisa”, disse. “A equipe de redes sociais aumenta ainda mais a visibilidade do conteúdo nas plataformas e ajuda a gerar interações com o público, de onde podem nascer outras pautas. E os repórteres, que já têm a expertise de apuração, ajustam a produção, garantindo que o conteúdo seja relevante, acessível e atraente”, afirmou.