Guilherme Menezes lança projeto que mistura forró e ritmos paraenses; confira

Nascido no Rio de Janeiro e naturalizado no Pará, o cantor Guilherme Menezes apresenta nesta sexta-feira (3) o seu mais novo projeto de trabalho: “Essência”, um audiovisual que aposta em uma fusão inovadora entre o forró e sonoridades marcantes da cultura musical local. Uma maneira de valorizar a identidade amazônica e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para novas formas de expressão no cenário nacional. O projeto estará disponível em todas as plataformas digitais.

A proposta do artista é criar um estilo próprio, que ele chama de “Forró Amazônico”, resultado da mistura entre gêneros locais e elementos do rock. “A gente trouxe as músicas para dentro da nossa identidade. Eu tenho particularmente um apego muito grande pelo rock e eu trouxe o drive para dentro do projeto​, mesmo com o molejo do forró. Com a experiência do Rodrigo Stephan, a gente trouxe o regional. A parte de brega, Calypso, os ritmos paraenses para dentro do forró. E essa mistura acabou trazendo o que a gente pode chamar de ‘Forró Amazônico’”, explicou o cantor.

O produtor musical Rodrigo Stephan, que assina a produção do trabalho, destacou a importância da ousadia e da experimentação no processo criativo. “É muito importante para um artista que está procurando não fazer o mesmo, o mais do mesmo, experimentar. Ele tem que experimentar vários estilos, procurar mesmo outras influências. Porque não dá para a gente tentar copiar um grande artista que já tem a sua trajetória, a sua história cravada dentro da música brasileira”, ressaltou.