Guarda Municipal vai reforçar segurança para o ENEM

Efetivos da Guarda Municipal de Belém (GMB) atuarão na segurança das escolas públicas municipais durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) na capital paraense neste domingo (17) e no próximo dia 24.

A Prefeitura de Belém informa que serão empregados 272 agentes dos grupamentos Operacional e Tático, composto pelo Grupamento de Ações Tática (GAT), Ações Táticas com Cães (ATAC), Ronda da Capital (RONDAC) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), na capital e distritos de Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci.

Os guardas ficarão distribuídos em 25 locais. Cada escola municipal receberá o reforço de três agentes, que realizarão o trabalho de manutenção da ordem com ações preventivas na área externa das escolas.

Foco

"O compromisso é garantir a segurança durante a realização do Enem, para que ele ocorra de forma tranquila nas unidades municipais", destaca o inspetor geral da GMB, Joel Ribeiro.

O planejamento também vai contemplar o entorno das escolas com rondas ostensivas e preventivas, utilizando 11 viaturas e 30 motos. A população vai poder fazer denúncias, por meio do número 153, canal de denúncias da GMB.