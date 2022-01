Guarda Municipal prende homem e mulher com maconha e crack em Parauapebas

Um homem e uma mulher foram presos pela Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará, por estarem com maconha e crack. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (10), a partir de ação empreendida por integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Grupamento Canil da Guarda Municipal, com apoio do Centro de Controle e Operações (CCO). Os acusados foram capturados no bloco 14 do Residencial Alto Bonito. As informações são do site Pebinha de Açúcar.

As guarnições da Guarda Municipal encontravam-se em ronda pela cidade, quando foram acionadas pela Coordenação para averiguar denúncia de suposta comercialização de entorpecentes em um conjunto habitacional.

Os policiais, então, dirigiram-se até o local indicado. Ao chegarem ao residencial, passaram a checar a informação repassada a eles.

Droga

Com resultado da busca, os policiais encontraram com a dupla duas trouxas de maconha pesando aproximadamente 19 gramas e 19 petecas de crack pesando 11 gramas. Os dois acusados foram colocados em uma viatura da Guarda e encaminhados para a Delegacia de Polícia.