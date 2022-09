Guarda Municipal garante apoio à segurança durante realização da Parada LGBTI+, em Belém

A 20° Parada do Orgulho LGBTI+ em Belém, programada para este domingo (25), vai contar com 40 guardas municipais, quatro viaturas e 12 motos para fazer a segurança ao longo de todo o percurso do evento.

As ações de segurança preventiva, que têm a missão de manter a ordem pública e garantir a integridade das pessoas e do patrimônio público, será realizada de forma integrada com os outros órgãos da segurança do Governo do Estado e com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Organização Pública do Município.

“Esta edição da Parada, que tem como tema '20 anos de Luta e Resistência', volta a reunir presencialmente os participantes, após dois anos por conta da pandemia, tem uma previsão de receber um número expressivo de público. Portanto, estamos empregando um contingente considerável de guardas municipais para que o evento ocorra de forma saudável, com abordagens de forma humanizada, tranquila, respeitando a diversidade e o direito de manifestação”, disse o Inspetor-Geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro.

LEIA TAMBÉM:

A Guarda Municipal vai distribuir os guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos de forma estratégica em todo o percurso do evento, que inicia às 15 horas, na avenida Presidente Vargas, e segue pelas avenidas Nazaré, Magalhães Barata até chegar, às 21 horas, no Mercado de São Brás.

O coordenador de planejamentos da GMB, inspetor Antônio Carlos Tavares, informou que as atividades da GMB vão começar às 12 horas de domingo, no local de concentração do evento, no início da avenida Presidente Vargas. “Nosso contingente vai acompanhar todo o itinerário do evento, patrulhando e salvaguardando os participantes. Além disso, estaremos no bloqueio temporário de algumas vias em apoio a Semob”, afirmou.