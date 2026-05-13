Guarda de Nazaré ferido durante Procissão Luminosa recebe alta hospitalar em Belém

O Guarda de Nazaré que ficou ferido após um trio elétrico romper um fio de alta tensão durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026, na noite de terça-feira (12), em Belém, recebeu alta hospitalar e segue em recuperação em casa. A atualização sobre o estado de saúde da vítima foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela diretoria da Guarda de Nazaré.

“O guarda que sofreu o acidente durante a procissão das velas de Nossa Senhora de Fátima recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar, encontrando-se em casa em recuperação. Os primeiros atendimentos foram prestados no local pela equipe de saúde da Guarda de Nazaré e com o suporte da Cruz Vermelha", detalhou.

Segundo a diretoria, representantes da Guarda acompanharam o integrante desde o momento do acidente. “A diretoria da Guarda de Nazaré acompanhou o guarda até a unidade hospitalar e permaneceu prestando toda a assistência necessária durante o atendimento médico. A instituição segue acompanhando o estado de saúde do guarda e agradece pelas manifestações de apoio e solidariedade recebidas”, destacou a nota.

Acidente

O acidente aconteceu durante a passagem da procissão pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal. Na ocasião, o trio elétrico que acompanhava a caminhada religiosa atingiu um cabo de alta tensão, provocando o rompimento da fiação.

Após o incidente, o fio energizado ficou sobre a estrutura do trio elétrico, causando momentos de tensão entre os participantes da procissão. Integrantes da banda católica Ministério Seráfico e membros da equipe técnica precisaram permanecer em cima do veículo por cerca de 50 minutos até que a situação fosse controlada e o desembarque fosse realizado em segurança.

O caso também provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica em áreas dos bairros do Umarizal, Marco, Pedreira e Fátima. Equipes da distribuidora de energia atuaram durante a noite para restabelecer o serviço.

A Procissão Luminosa ocorreu sob forte chuva em Belém e reuniu fiéis pelas ruas dos bairros do Umarizal e Fátima, em um percurso que teve início no Santuário de Nossa Senhora de Fátima.