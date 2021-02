Guarda de Nazaré empossa coordenadores nesta quinta-feira

Será celebrada nesta quinta-feira (25) a missa de posse da nova Coordenação da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré para o biênio 2021-2022, instituição que atua nos preparativos e realização do Círio e de outros eventos da Igreja Católica em Belém e nas cidades do interior do Pará. Atualmente, a Guarda é presidida pelo padre Luiz Carlos Gonçalves e coordenada por Guilherme Azevedo.

A cerimônia litúrgica, a ser coordenada pelos padres barnabitas, na Basílica Santuário de Nazaré, às 18 horas, será realizada em obediência aos protocolos preventivo à covid-19, ou seja, com quantitativo reduzido de participantes. Nesse sentido, os integrantes da Guarda de Nazaré que fazem parte dos grupos de risco da doença são orientados a permanecer em suas casas e acompanhar a missa por meio das redes sociais da Basílica Santuário: TV Nazaré, YouTube e Facebook.

A Guarda de Nazaré atua em conjunto com os dirigentes da Arquidiocese de Nazaré e da Diretoria da Festa de Nazaré no planejamento das ações dos eventos da quadra nazarena. Em 2020, mesmo sem os paraenses e turistas participarem do Círio no formato presencial, os membros da Guarda estiveram presentes no formato híbrido da maior festa da população do Pará e de outras programações ao longo do ano, sempre respeitando as medidas preventivas à covid-19. O fundador da Guarda de Nazaré é o padre Giovanni Incampo.

A instituição trabalha na proteção dos símbolos do Círio e procissões da Igreja e na ordenação dos fiéis nos eventos nas cidades do Estado, em parceria com guardas de outras paróquias no Pará.