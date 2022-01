Guamá, Cremação e Condor amanhecem sem água após queda de energia nesta terça (25/01)

Os bairros Guamá, Cremação e Condor amanheceram sem água nesta terça-feira (25/01). A Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) informou que houve uma queda de energia que afetou o sistema. A Equatorial Energia Pará foi acionada para fazer o religamento e assim permitir a normalização do abastecimento de água. No entanto, não há previsão para a conclusão do serviço.