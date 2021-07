Guamá, bairro mais populoso de Belém, tem posto de vacinação vazio nesta sexta

Nesta sexta-feira (2), Belém iniciou a vacinação de nascidos em 1984 e 1985. A expectativa era de postos lotados, algo que ocorreu em locais como o Mangueirinho e um shopping center. Mas o que chamou atenção foi a fraca movimentação no bairro do Guamá, o mais populoso de Belém. No ponto de atendimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Barão de Igarapé-Miri, sobravam cadeiras e voluntários devido à baixa demanda. Até os voluntários ficaram supresos. Afinal, quanto menor a faixa etária, maior a procura.

A hipótese da biomédica voluntária Karen Pantoja é de que por ser a primeira semana de julho e logo num final de semana, algumas pessoas podem ter simplesmente escolhido não tomar a primeira dose. Isso pode envolver o consumo de bebidas alcoólicas ou receio de algumas reações que são normais e temporárias da imunização.

"O movimento aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Guamá, eu esperava bem mais pessoas. Tá tranquilo, controlado... Entra várias questões. Pessoas mais novas que acreditam que não são vulneráveis, pessoas que preferem viajar e curtir as férias. Devido à faixa etária, a gente cobra tanto do governo, da prefeitura e quando tem vacina, a população não vem. A gente aconselha que procurem os postos de vacinação, de acordo com os grupos prioritários", concluiu a profissional.