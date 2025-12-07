Grupos religiosos fazem acolhida de estudantes no Enem em Belém
No Instuto Federal do Pará, o grupo católico Ministério Universidades Renovadas, entoava cânticos para alivair a tensão dos que chegavam
Na manhã do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na porta dos colégios que recebem a prova, grupos religiosos fizeram a acolhida dos jovens que prestam o exame em Belém neste domingo (07).
No Instuto Federal do Pará (IFPA), na Avenida Almirante Barroso, o grupo católico Ministério Universidades Renovadas, entoava cânticos para aliviar a tensão dos que chegavam. Adrielle Martins tem 25 anos e é estudante do curso de medicina na Universidade Federal do Pará. Ela faz parte do Ministério Católico de Universidades Renovadas.
Ela diz que há dois anos o grupo faz essa acolhida nas universidades e conta que faz a diferença para os estudantes na hora da prova. Adrielle relata que, embora haja resistência de alguns, existem os participantes que se emocionam com a acolhida. “Alguns choram com as palavras de apoio e um carinho que oferecemos na hora da entrada na prova”, conta.
