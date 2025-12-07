Grupos ampliam campanhas de Natal para levar dignidade a famílias em vulnerabilidade na Grande Belém

À medida que o fim do ano se aproxima, o espírito de solidariedade se intensifica em vários cantos. Pessoas, grupos, instituições religiosas e entidades civis se unem para transformar o Natal de famílias em situação de vulnerabilidade social. São ações que vão de arrecadação de cestas básicas a campanhas de brinquedos e materiais escolares. O objetivo é ajudar.

Tucunduba

No bairro do Guamá, em Belém, o Sindicato das Agências Marítimas do Pará e Amapá (Sindampa) participa da campanha natalina do Centro de Educação Infantil Frei Daniel Samarati há quatro anos. A escolha pelo local nasceu de uma urgência: ao chegar à creche pela primeira vez, os sindicalistas encontraram o espaço completamente depredado, sem portas, sem janelas, sem condições mínimas de funcionamento.

Desde então, os associados e colaboradores mobilizaram doações para reconstruir a estrutura, instalar piso, revitalizar brinquedos e recuperar a quadra de esportes. Hoje, o sindicato é presença garantida na festa de fim de ano da comunidade.

“É um orgulho fazer esse evento anual. Essas crianças precisam muito da gente”, afirma João Antônio Garcia, presidente do Sindampa. Ele destaca que a ação se repete ao longo do ano, mas ganha força no período natalino, quando a solidariedade se torna mais evidente.

Na edição deste ano, o sindicato distribuiu 180 cestas básicas, além de brinquedos, lanches, atividades recreativas e kits de material escolar. Ao todo, 150 crianças foram contempladas. “Esperamos que esse exemplo inspire outras iniciativas. É um gesto que engrandece a todos nós”, conclui João.

O Centro, coordenado pelos frades capuchinhos, tornou-se referência de cuidado diante de uma realidade marcada pela vulnerabilidade. “Nosso objetivo é traduzir a fé em obras”, explica o diretor do centro, Frei João Francisco, ao reforçar que a atuação da escola alcança não só as crianças, mas suas famílias.

Ao lado dele, o estudante de teologia Frei Carlos Magno lembra que o trabalho dos frades se apoia em três pilares: a evangelização, a Casa do Pão, que atende idosos, e o atendimento infantil no centro. “Acolher uma criança é acolher sua família. É viver a caridade como Jesus nos ensinou”, diz.

Para ambos, falar de Natal é falar de expansão do coração. “Assim como Deus se doa ao nascer entre nós, somos chamados a abrir o coração ao amor e à partilha”, afirma Frei João.

natalsolidariothiago Frei João Francisco Lima

Outra ação que soma forças na região é a campanha coordenada por voluntários que atendem a comunidade Guajará-Miri, no Baixo Acará. O grupo prepara uma festa em 13 de dezembro, com entrega de brinquedos e materiais escolares a 150 crianças. O escritório @arq.nathacha.machado funciona como ponto de coleta. Doações podem ser feitas presencialmente ou via PIX, pela chave futurobrilhante14@gmail.com.

O esforço coletivo busca atender uma localidade distante, no km 24 da Alça Viária, onde muitas famílias enfrentam limitações de acesso a serviços básicos, e onde a solidariedade chega como um sopro de esperança.

Das cestas básicas carregadas nos carros dos guardas aos brinquedos distribuídos por voluntários, passando pelas salas de aula reconstruídas, há um fio invisível que conecta todas essas histórias, a certeza de que fazer o bem altera vidas, inclusive a de quem doa. Como resume Frei Carlos Magno, “fazer algo pelo outro sustenta a nossa fé, mas também o nosso coração”.

Troca de tatuagem por brinquedos

Outro exemplo é do tatuador Bruno Ferreira, conhecido como Lango Tattoo, que vem transformando a arte da tatuagem em ferramenta social. Morador do bairro do Castanheira, em Belém, e vindo de família humilde, Lango decidiu usar sua profissão para retribuir à comunidade. Ele organizou uma campanha de Natal onde troca tatuagem por brinquedos. E esses brinquedos serão doados para crianças em vulnerabilidade social do bairro onde ele mora.

“Percebi que a tatuagem poderia ser uma forma de ajudar. Cada cliente que passa pelo estúdio contribui para isso”, afirma. O artista separa uma porcentagem de cada tatuagem ou piercing realizado e, ao longo do ano, esse valor é guardado em uma espécie de “caixinha solidária”.

O montante acumulado é utilizado entre os meses de outubro e novembro para a compra de materiais descartáveis, insumos e demais itens necessários para a ação social que ele promove. “Nossos clientes têm grande importância nesse processo. Ao fazerem seus trabalhos no estúdio, automaticamente ajudam a manter os custos dos materiais usados nos atendimentos da ação. Não é só a criança que será assistida; o cliente também ganha, porque pode levar uma tatuagem em valor bem abaixo do habitual”, explica. Segundo ele, são oferecidos desenhos menores, conhecidos como flash, o que permite a participação de mais pessoas e incentiva a multiplicação do gesto solidário.

Para o tatuador, mais do que reforçar a tradição natalina, a iniciativa busca conscientizar sobre a importância de pequenas atitudes. “É uma forma de mostrar que qualquer pessoa pode participar e ajudar, mesmo com gestos simples”, conclui.

Liga do Bem

O projeto social Liga do Bem, que há 13 anos realiza ações de arrecadação e doação para famílias em situação de vulnerabilidade social, já iniciou a preparação para o Natal de 2025. O objetivo é arrecadar mais de 1.000 brinquedos e cestas básicas para serem entregues no dia 25 de dezembro, levando solidariedade e esperança a quem mais precisa ao longo da BR-316, até a entrada da PA-391.

O projeto promove ações e doações durante o ano inteiro, mas no natal é o período mais especial para todos que contribuem. Antes do dia de natal, eles realizam também celebrações em comunidades ribeirinhas na Região Metropolitana.

“Após um ano todo de projetos, com doações de sangue, arrecadação de livros, travesseiros, entre outras coisas, encerramos o ano com as ações de natal, além da entrega de brinquedos na BR, no dia 7 de dezembro realizamos o natal dos ribeirinhos, com comunidades próximas de Belém e Barcarena”, contou.

“No dia do Natal mesmo, realizamos pela manhã a entrega na BR e a tarde visitamos a Central Única das Favelas de Santa Bárbara, lá dentro, onde também entregamos cestas básicas e alguns brinquedos”, completou.

ligadobem Marcelo Casanova

O objetivo do projeto, anualmente, é arrecadar 1.000 brinquedos, mas, este ano, a meta foi alcançada antes do Natal. Agora, a expectativa é que as doações continuem crescendo, permitindo que mais famílias em situação de vulnerabilidade sejam beneficiadas. Para facilitar a contribuição da comunidade, as doações podem ser feitas em diversos pontos de coleta espalhados pela cidade como: Academias Fit4You (unidades Duque e Conselheiro), Academia e Arena Fitbol, Estação das docas, Parque do Utinga, Mangal das Garças, Academia Evolution, Clínica Gastrocardio.

“Os brinquedos têm que ser novos. Então pela cidade a gente tem alguns pontos de arrecadação. Ao longo dos anos temos superado nossa meta, e esperamos que este ano isso se repita”, disse.

Guarda de Nazaré

A Guarda de Nazaré, promove há dez anos o Natal Solidário, ação consolidada no calendário anual da instituição desde 2015, cresce a cada edição. “O nosso objetivo é levar um pouco de alegria aos mais necessitados”, afirma o coordenador geral, Oscar Pimenta.

A Guarda já arrecadou 107 cestas básicas, mas a meta deste ano é ousada, 1.500 unidades. A produção dos kits é feita por uma empresa ligada a um dos guardas, que personaliza as cestas com a identidade da instituição e envia relatórios diários da arrecadação.

A distribuição ocorre em dois momentos. No primeiro, são atendidos guardas em situação de necessidade, suas famílias e viúvas, entrega marcada para 14 de dezembro. No segundo, os itens seguem para comunidades da Região Metropolitana de Belém.

A escolha dos locais atende a um processo de triagem realizado em conjunto com o presidente da Guarda, padre Assis, e com lideranças locais. No ano passado, três comunidades foram beneficiadas, além de parceiros tradicionais como comunidades católicas e a Fazenda Esperança.

“Queremos manter viva essa tradição e, com a graça de Deus, alcançar mais pessoas. Nossa missão enquanto guardas é servir ao próximo”, resume Oscar. A população pode contribuir com alimentos, brinquedos ou via PIX, por meio da chave nataldaguarda2025@uorak.com.

Ananindeua

Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, um grupo de amigos e vizinhos se reúne, pelo 17º ano consecutivo, para fazer a diferença no Natal de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. É o projeto Natal Solidário dos Amigos da 41, que mais uma vez convoca a comunidade para unir forças em uma grande corrente do bem.

A campanha já começou e busca arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas, reforçando o compromisso do grupo em garantir que a magia natalina chegue aos lares que mais precisam. As doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. A sede do projeto fica localizada na Cidade Nova 8 WE 41 B, nº 632, em Ananindeua. Quem preferir também pode contribuir sem sair de casa, por meio de transferência via PIX para a chave natalsolidariodosamigosda41@gmail.com.

Os voluntários, sempre engajados, também disponibilizam atendimento direto para quem deseja ajudar. Interessados podem entrar em contato pelos telefones (91) 98098-5672 ou (91) 98117-1860, fortalecendo ainda mais a rede de solidariedade que cresce a cada edição.