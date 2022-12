Grupo realiza caminhada pelo fim da violência contra a mulher em Belém

Cerca de 200 pessoas participaram da caminhada pelo fim da violência doméstica, realizada na manhã deste domingo (4) em Belém, capital paraense. A ação promovida pelo grupo Mulheres do Brasil também ocorreu em várias capitais do País reunindo mulheres, homens, crianças e idosos unidos pela causa.

A concentração ocorreu em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, e o grupo caminhou pelas avenidas Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos, finalizando no ponto de partida. O ato teve o objetivo de sensibilizar e orientar a sociedade sobre o que é violência e a importância de denunciar crimes.

Uma das líderes do movimento, a advogada criminalista Bruna Koury, falou sobre a importância da ação. “Hoje nós podemos contar com o Ministério Público, Polícia Civil e demais órgãos públicos, mas além da defesa, nós também entendemos que a mulher precisa se fortalecer. Para isso, precisamos de conscientização, de empoderamento e que toda a sociedade abrace essa causa, sobretudo os homens”, explana.

A advogada criminalista Bruna Koury disse que movimento presa pelo fortalecimento das mulheres (Thiago Gomes / O Liberal)

“Queremos o fim do machismo estrutural que existe na sociedade. Que parem de achar que a mulher é um objeto ou que ela tem apenas obrigações. Não queremos privilégios, mas sim que nossos direitos sejam respeitados e que até 2030 a violência doméstica seja erradicada, essa é a meta global da Organização das Nações Unidas”, finaliza a advogada.

A pediatra Neuza Rodrigues, também da coordenação do movimento, disse que esta foi a primeira vez que o grupo foi às ruas. “A organização nacional existe há 10 anos e aqui em Belém, já nos mobilizamos há dois. Porém, por conta da pandemia, não foi possível nos reunirmos em público antes. Agora, os próximos atos devem ser ampliados chamando mais atenção da sociedade civil para a causa”, completa.

Casos no Pará

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em 2022, no período de janeiro a outubro, foram registrados 42 casos de feminicídio, representando uma redução de 26,31% se comparado ao mesmo período de 2021, em que foram registrados 57 casos.

Atualmente, o Estado conta com Delegacias especializadas para o atendimento à mulher e às vítimas de violência, além da ampliação da delegacia virtual que facilita o acesso para o registro das ocorrências. Além disso, a sociedade tem à disposição canais de denúncia que ajudam na identificação dos criminosos e auxiliam na elucidação dos crimes.

Para denunciar, a população pode acessar o canal do 190 do Ciop, para chamadas de urgências e o canal do Disque-Denúncia, pelo atendimento convencional, 181 ou pelo WhatsApp da Iara 91 98115-9181, além do formulário e chatbot presentes no site segup.pa.gov.br.