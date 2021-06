Grupo Pará Solidário pede ajuda para seguir com ações sociais na Região Metropolitana de Belém 

O Grupo Pará Solidário, que reúne profissionais de formações diversas para ações sociais na Região Metropolitana de Belém (RMB), pede ajuda para continuar contribuindo com crianças, idosos e famílias inteiras que vivem situações de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia da covid-19, enfrentando o desemprego, a redução do auxílio emergencial, e o agravo de transtornos físicos e mentais.

O Pará Solidário é responsável pela distribuição mensal de 500 cestas básicas de alimentos para crianças e idosos que integram seus projetos e famílias, que não estão oficialmente cadastradas, mas necessitam de solidariedade.

Entre as ações atuais mais difíceis de manter é o almoço diário no bairro do Jurunas. "A ação foi planejada inicialmente para atender crianças de famílias de baixa renda, mas passou a incluir idosos a pedido da própria comunidade. Jurunas é um dos bairros periféricos mais populosos de Belém, afetado pela pobreza e violência", ressaltam os integrantes do Pará Solidário.

A entidade se sustenta de contribuições direta e indireta, afirma Sofia Paz, que responde pela coordenação e organização da rede de voluntários, doadores, mobilizadores e comunidades beneficiadas. Ela observa que quem tem interesse em ajudar a entidade, pode entrar em contato pelo telefone (91) 99170-2926.

Origem em Águas Lindas

O Pará Solidário iniciou suas ações no bairro de Águas Lindas em uma primeira iniciativa voltada para o apoio às comunidades indígenas da Venezuela, por meio da mobilização nas redes sociais.

Em Águas Lindas também está a maior parte das crianças atendidas pelo projeto de apadrinhamento, por meio do qual madrinhas e padrinhos voluntários tentam garantir necessidades básicas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A educação formal das crianças atendidas pelo Pará Solidário no bairro Águas Lindas parou com a pandemia. Diante da interrupção do processo de aprendizagem de meninos e meninas em fase de alfabetização, o grupo planejou a construção de uma escola de reforço que atende atualmente 25 crianças e passará a receber 40 quando estiver concluída.