Grupo Líder aposta em novo segmento destinado para os pets

Na manhã desta quinta-feira (30), o Grupo Líder inaugurou mais um segmento: O Pets Líder. A aposta é oferecer mais uma opção de serviços para os clientes. Localizado na unidade mais recente do Grupo, a da Quintino Bocaiúva, o espaço terá uma clínica veterinária, farmácia, serviços de banho e tosa, além de uma vasta opção de marcas para a alimentação dos animais de estimação.

O Pets Líder conta uma estrutura completa para receber e cuidar não somente de cachorros e gatos, mas também com produtos para aves, hamster e até coelhos. A iniciativa é do empresário João Rodrigues, diretor do novo segmento. "Estamos muito felizes em lançar uma nova marca para o Grupo. Não trabalhamos apenas com o supermercado. Temos farmácias, óticas, floricultura, buffet e, agora, o Pets. Venho acompanhando esse mercado há algum tempo e esse é o nosso projeto piloto, com serviços mais especializados", explica o diretor.

O empresário ganhou uma inspiração bem especial para pôr esse novo projeto em prática: o cachorrinho Jackie Chan. "Durante os momentos mais críticos da pandemia, adotei o Jackie e foi crucial para superar esse período e ter uma companhia. Quando conheci esse mercado, fiquei impressionado em como os clientes são sensíveis e preocupados com seus animais", conta João Rodrigues.

A responsável pela administração do segmento, Renata Gonçalves, comemora o sucesso da inauguração e conta que a expectativa é expandir o empreendimento para outras unidades do Grupo. De 8h às 20h, o Pets Líder estará aberto para atendimentos de saúde, estéticos, e oferecendo utensílios para a diversão dos donos e animais.

Novo empreendimento fica na unidade Quintino, a mais recente da rede de supermercados e magazines do Grupo Líder (Ivan Duarte / O Liberal)

O Grupo Líder é uma das maiores empresas de varejo do país. Com grandes centros para compras que oferecem uma variedade de opções, a área para pets agrega para o diferencial da empresa. Com o objetivo de tornar a relação mais próxima com os clientes, está sendo planejado um grupo nas redes sociais para oferecer mais agilidade nos agendamentos para consultas com o veterinário e na área de banho e tosa.

Quem aprovou a nova sessão foi a dona de casa Silvana Moraes. Cliente dos supermercados Líder há muitos anos, ela aproveitou a inauguração da loja para pets e garantiu brinquedos para o seu cachorro Tonico. "Está sendo ótimo essa iniciativa do Grupo. Moro aqui perto e agora já sei onde procurar produtos de qualidade para o meu cachorrinho. Ele é exigente e come uma ração bem específica que achei aqui. Agora posso realizar minhas compras, enquanto o Tonico é bem tratado no novo espaço destinado para ele", comemora Silvana.

Alimentação diversificada e vários acessórios e serviços estão disponíveis no Pets Líder (Ivan Duarte / O Liberal)

Até sábado (2), às 18h, os clientes do Líder poderão ter acesso a diversos estandes que estão localizados no estacionamento do supermercado. Várias marcas estarão fornecendo orientações sobre alimentação e bem estar animal. Além disso, estará sendo oferecido degustação de várias rações e suplementos para cães e gatos.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)