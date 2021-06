Grupo Liberal se despede de João Evangelista, um colaborador dedicado há 33 anos

O Grupo O Liberal perdeu na noite desta quarta-feira (9) João Evangelista da Rocha, de 69 anos, o seu João, como era conhecido por todos em 33 anos de Casa. Um dos colaboradores mais antigos da empresa, ele faleceu vítima da covid-19, após três dias de internação no Hospital Porto Dias, em Belém. Às 8h40, desta quinta-feira, familiares, amigos e colegas de O Liberal prestarão uma última homenagem para João, na saída do cortejo funerário do hospital.

Ele teve um adoecimento que se agravou rapidamente, de segunda-feira (7) até esta quarta (9). João deixa quatro filhos, três homens e uma mulher, e cinco netos do primeiro casamento. Atualmente, João vivia com sua segunda companheira, com quem não teve filhos.

Colaborador assíduo e gentil, com 33 anos de atividades desempenhadas na empresa na área de serviços gerais, João tinha quase a metade do tempo do jornal impresso O Liberal, que em novembro de 2021, completará 75 anos de circulação ininterrupta. E como o jornal, João também não faltava ao seu compromisso com o trabalho e com os colegas. Ele passou pela Rádio Liberal, e, há décadas, estava lotado junto à presidência, onde era uma pessoa querida.

"Meu pai era de poucas palavras, humilde e tudo o que eu sou devo a ele", disse Jaime Evangelista, de 44 anos, o segundo filho de João. O primeiro filho tem 45 anos de idade, e a única filha mulher de João, é a caçula, com 35. "Ele contava para gente que começou do zero no jornal e que foi no jornal que ele aprendeu muita coisa. Ele gostava desta empresa'', acrescentou Jaime, na noite desta quarta-feira.

Para o supervisor de produção do jornal O Liberal, Ezequiel Noronha, o que fica de João Evangelista é a marca da cordialidade. "Eu o via sempre atendendo com simplicidade, cordialidade, é isso que ficará para mim. Fiquei bem triste ao entrar para trabalhar hoje (nesta quarta-feira) e saber da partida do João", afirmou Noronha.

"Eu fui entrando e foram logo me dizendo do falecimento dele. Fiquei arrasada. Ele trabalhava só de dia, eu sou da noite, mas eu o conheço há tanto tempo, e perder uma pessoa assim, de repente, do nosso convívio de décadas, é arrasador", disse a operadora de pré-impressão do jornal O Liberal, Édna Borges.