Grupo Liberal reforça importância do bem-estar físico e mental no trabalho durante pandemia

Com o foco na saúde física e mental dos colaboradores, além da prevenção de acidentes de trabalho, o Grupo Liberal realiza até a próxima sexta-feira (17) a XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Durante a semana, os funcionários terão acesso a palestras sobre diversos temas e atividades, respeitando os protocolos de segurança e higiene contra covid-19.

A iniciativa, organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), irá promover palestras sobre saúde mental dos funcionários, segurança do trabalho e planejamento financeiro. Além disso, serão oferecidos serviços de estética, como cortes de cabelo e design de barba.

No primeiro dia, a psicóloga Layane Ferreira falou sobre “Saúde mental na pandemia”. Dentro do bate-papo, os colaboradores puderam falar sobre esse período de pandemia e como o relacionamento no trabalho pode ajudar na manutenção da saúde. A psicóloga explica que a palestra é uma excelente oportunidade para abordar problemas emocionais. "As empresas são geridas por pessoas. Se não cuidarmos da saúde física e emocional de nossos funcionários, o ambiente interno não terá um bom funcionamento. Desde ao auxiliar de limpeza até o presidente da empresa, é necessário uma atenção especial para a saúde, principalmente a mental, por conta de toda a situação de pandemia que perdura", esclarece a especialista.

O mecânico Antônio Reis aprovou a iniciativa e conta que o momento deu a oportunidade de cada funcionário se preocupar mais com a saúde emocional do outro. "Importante ter essas palestras, onde podemos falar dos problemas que estão nos afligindo. Esse é o momento da empresa trabalhar e buscar uma solução em conjunto com seus colaboradores. Vejo companheiros com depressão ou outras situações que eles não conseguem resolver sozinhos, que são amenizados através dessas conversas e apoio de todos", expõe o funcionário.

Uma aula de Yoga também ocorreu no primeiro dia do evento. O professor Radha Mohan Das, presidente da Amazon Yoga School, ministrou a atividade para cerca de 15 colaboradores. "O ideal seria que todas as pessoas praticassem o Yoga. Oferece equilíbrio emocional e que pode melhoras vários aspectos da vida, como diminuição do estresse e ansiedade. Para as empresas, é um aliado para a melhoria do relacionamento entre os funcionários e na concentração", enfatiza o professor.

A segunda palestra ocorrerá na terça-feira (14), com o tema de planejamento financeiro. Será voltada a todos que desejam organizar melhor as finanças no contexto de crise econômica. Na quarta-feira (15), em parceria com a Fundação Hemopa, o Grupo Liberal irá oferecer uma campanha de doação de sangue. Com necessidade de cadastro prévio, colaboradores e público externo podem comparecer à sede da empresa e participar desse gesto de solidariedade. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site oliberal.com.

A quinta-feira (16) será um momento de cuidados de estética. Em parceria com o Instituto Embelleze, serão oferecidos aos funcionários cortes de cabelo e para os homens, designer de barba. O último encontro, com foco no bem estar, será sobre motivação pessoal, promovido pela psicóloga Renata Dolzane. Cada evento terá duração entre 30 e 60 minutos, com início às 9h.

Para a Coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, o evento é uma ótima oportunidade para trabalhar a união e cooperação entre os funcionários. "Começamos com a palestra sobre saúde mental, tema que sempre foi importante e agora, nesse contexto pandêmico, se torna urgente. É fundamental ter essas atividades que valorizam os colaboradores e nossa empresa; um grupo de comunicação, um serviço essencial para a sociedade. Não paramos e esse acolhimento de todos é fundamental" conclui a gestora.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)