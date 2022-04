Grupo Liberal recebe visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima nesta terça (12)

Dirigentes e colaboradores do Grupo Liberal, no bairro do Marco, receberão a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima às 15 horas desta terça-feira (12). O evento faz parte da programação das visitações relacionadas à festividade em homenagem à santa, a transcorrer de 1º a 15 de maio, em Belém. No dia 12 de maio, será realizada a Procissão das Velas.

Uma cerimônia religiosa será celebrada no hall social de entrada da sede do Grupo Liberal nesta terça-feira (12). O celebrante será o padre Wiremberg José, vigário paroquial de Nossa Senhora do Amparo. A Bênção de Nossa Senhora de Fátima se concretiza com a visita da imagem à empresa de comunicação.

Emocionante

Para a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima é algo muito relevante para os profissionais na empresa. "Além de nós sermos devotos de Nossa Senhora de Fátima, meu pai (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal) era muito, minha mãe (dona Déa Maiorana) é, essa visita representa muito para todos os nossos colaboradores e clientes que estiverem aqui; é muito importante", ressalta.

Rose Maiorana observa que a visita traz alegria às pessoas na empresa, entre gestores e colaboradores, "e que os colaboradores, sim, estejam com a gente em todos os nossos momentos". "Papai era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, ele me levava lá em Fátima, eu era criança", relembra a diretora. Acrescenta que ao se olhar para a imagem da santa dá vontade de chorar "de tão linda que ela é; a fé, a esperança, a paz que ela traz para a gente e que ela vai trazer para todos nós aqui, na empresa". A Festividade de Nossa Senhora de Fátima em 2022 é marcada pelo tema "Maria, Mãe de esperança e saúde dos enfermos".