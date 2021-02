Grupo Liberal recebe representantes de agência de publicidade para apresentar projeto de comunicação

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu, na sede do Jornal O Liberal, na tarde desta quinta-feira (18), o diretor da agência de propaganda Gamma Comunicação, Hérycles Horiguchi, e o sócio proprietário da firma, Marcus Pereira. A diretora de mercado, Aline Viana e as executivas de contas do O Liberal e jornal Amazônia, Carolina Barros e Thabáta Xavier, respectivamente, também participaram da reunião para apresentar os novos projetos de comunicação do grupo.

Para Hérycles Horiguchi, o Grupo Liberal investir em novos projetos de comunicação significa que a empresa busca andar aliada às novas tendências de mercado e oferecer às agências e, consequentemente, aos clientes, uma ferramenta digital completa e eficapaz.

“Hoje [ com a reunião] a gente está vendo que O Liberal não está parado, [o jornal] está olhando para seguir a tendência digital. [Antes] oferecíamos aos anunciantes uma ferramenta forte no jornal [impresso], agora será estendido a outras plataformas das redes sociais, das mídias sociais e do próprio OLiberal.com”, afirma o diretor da Gamma Comunicação.

O sócio proprietário Marcus Pereira ressalta que os novos planos do grupo vão oferecer aos clientes uma ferramenta extremamente atual de exposição nas diversas plataformas. “O jornal com esse projeto deixa de ser apenas essa característica do impresso, e extrapola isso, e vira uma base de conteúdo digital e dá mais opção para o leitor, para o anunciante e a agência tem uma opção mais afetiva de planejar os próximos passos”.