Grupo Liberal recebe representante de agência de publicidade para apresentar plano de comunicação

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu, na sede do Jornal O Liberal, na tarde da quarta-feira (17), o diretor da agência de propaganda Jacy Duarte Comunicação, Jacy Duarte Jr. A diretora de mercado, Aline Viana e o executivo de contas, Fuad Hanna, também participaram do encontro para apresentar os novos planos digitais de comunicação do grupo.

Para Jacy Duarte Jr, a proposta do Grupo Liberal em investir em uma nova identidade tecnológica e projetos inovadores mostra o quão no presente a empresa quer estar. “Hoje o jornal não é apenas o papel, é todo o conteúdo que estiver no digital de várias formas. Agora eu vou ter uma facilidade de convencimento [dos clientes] maior, por causa do investimento especializado da empresa e, esse é o diferencial”, afirma.