Grupo Liberal recebe palestra sobre artes marciais e aula de autodefesa no 2º dia de Sipat

Com o tema "Artes Marciais como Benefício para a Sociedade", foi realizado o segundo dia da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) nesta quarta-feira (27), no auditório da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A programação contou com uma palestra sobre alimentação, esportes e a importância das artes marciais, seguida por uma aula de defesa pessoal com os participantes. Além disso, o evento foi marcado por brincadeiras, distribuição de brindes, lanches e confraternização entre os colaboradores presentes.

O palestrante do dia foi Hayko Donafa, de 30 anos, que é faixa preta de Jiu-Jitsu e trabalha no Grupo Liberal como mecânico de impressão. Entre os temas discutidos estavam a importância das artes marciais para o desenvolvimento físico e mental, a construção de laços comunitários e a autodefesa.

2º dia de Sipat no Grupo Liberal, nesta quarta (27) (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Hayko explica que o treinamento em grupo de artes marciais fortalece relacionamentos, sensação de pertencimento e a construção da autoconfiança, sendo ferramentas importantes para a vida pessoal e profissional.

"Você já começa a andar na rua se preocupando se alguma coisa acontecer, já sabe como agir. Então você já fica mais confiante em saber se comportar em determinadas situações. Fora a aplicação no dia a dia e na resolução de conflitos. As habilidades adquiridas podem ser aplicadas no trabalho, nos estudos e nas relações pessoais. Ajuda também a lidar com situações de conflito de forma positiva. Se você é um praticante de arte marcial, a coisa que mais você vai ter é a paciência com as pessoas", diz.

O campeão paraense também abordou sobre alimentação, esportes de um modo geral e a necessidade de um acompanhamento profissional para bons resultados. Hayko concluiu a palestra com um testemunho sobre como o Jiu-Jitsu transformou a vida dele. Após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), o atleta encontrou no esporte uma forma de retornar às atividades e, até mesmo, participar de competições internacionais.

O técnico em segurança do trabalho, Gabriel Rocha, que integra a Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Grupo Liberal (Cipa) conta que a Sipat visa incentivar a realização de atividades físicas entre os colaboradores, com destaque para as artes marciais, que proporcionam técnicas de autodefesa.

"É muito importante que nós, como colaboradores, possamos aprender um pouco sobre artes marciais, defesa pessoal, principalmente o sexo feminino, visto que nós temos muitos problemas aí fora. O que a gente agrega com a arte marcial é o conhecimento de técnicas onde você vai estar colocando em prática, fazendo com que você tenha condições de sair de certos tipos de situações. Por exemplo, uma situação de assédio sexual ou uma tentativa de puxar uma bolsa", compartilha.

A programação segue até sexta-feira (29), com massagem, vacinação, ginástica laboral, dança de salão e outras atividades. Todos os colaboradores estão convidados.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)