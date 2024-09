Grupo Liberal recebe imagem peregrina nesta terça (17)

Na chegada do mês de setembro a atmosfera do Círio já começa a se instalar não apenas nas ruas de Belém, mas também nas empresas e órgãos públicos que recebem a imagem peregrina como forma de celebrar esse momento religioso que movimenta não só a capital paraense, mas também todo o estado. Nesta terça-feira (17), a imagem vai visitar o prédio do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, às 17h.

Renata Souza, dos Recursos Humanos do Grupo Liberal, explica que Nossa Senhora de Nazaré é símbolo de renovação de fé para todos os funcionários, “quando chega setembro já iniciam as expectativas dos funcionários em receber a Nossa Senhora peregrina, a empresa fica em festa”, pontua Renata. Além da visita do Grupo Liberal a qual agrega aos colaboradores das Rádios, jornal impresso e online, também já está marcada a visita na TV Liberal, que será no próximo dia 30 de setembro.

A visita da imagem da padroeira dos paraenses acontece há mais de 20 anos no prédio-sede do Grupo, em colaboração com a Arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré. A visita da Imagem Peregrina a uma empresa de comunicação indica a proximidade de Deus também com esse tipo de instituições. A partir da passagem bíblica do casamento de Caná da Galiléia, quando Maria auxilia Jesus a atender os convidados transformando água em vinho, padre Cláudio exortou os presentes a seguirem o exemplo de Maria. "Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser "", como está dito em João (2,1-11).

Sobre a Imagem Peregrina

Em 1968, atendendo pedidos dos fieis, que alegavam ser a imagem do Colégio Gentil bastante diferente da imagem original, o então Pároco de Nazaré, Padre Luciano Brambilla, resolveu encomendar uma réplica da imagem para que fosse utilizada nas procissões e cerimônias oficiais. A tarefa, que contou com a ajuda da senhora Mizar Bonna, ficou a cargo do escultor italiano Giacomo Mussner, a quem foram enviadas diversas fotografias mostrando inclusive as medidas exatas da imagem original, mas com um pedido importante: Maria teria que ter o rosto das mulheres amazônicas e o Menino Jesus a aparência de uma criança indígena.