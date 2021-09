Grupo Liberal recebe a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nesta quarta (22)

As peregrinações da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré anunciam que é Círio outra vez. Nesta quarta-feira (22), às 17h, o Grupo Liberal recebe a visita da Padroeira dos Paraenses em sua sede, no bairro do Marco. O evento é em colaboração com a Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré. Este ano, o tema da festividade é "O evangelho da família na casa de Maria". Na ocasião, os colaboradores terão a oportunidade de ter um contato mais próximo com a Santa.

A gerente de Recursos Humanos no Grupo Liberal, Vera Amorim, conta que a peregrinação faz parte da programação anual alusiva ao Círio. "Há mais de 20 anos que a empresa conta com a visita da Imagem Peregrina. Desde o primeiro semestre que organizamos essa visita à sede. É um momento muito aguardado pelos funcionários e todos que fazem parte da empresa. Já é tradição, faz parte do calendário do Grupo. Não será uma missa, é um rito da bênção para renovar a nossa fé, trazer paz e esperança de dias melhores", pontua a gerente.

Quem está ansioso pela visita é José Carneiro, auxiliar de serviços gerais. Atuando há pouco menos de dois anos no Grupo, conta que para os cristãos o Círio é muito aguardado. "Quando fiquei sabendo dessa celebração, nem consegui acreditar que ia ter a oportunidade de estar tão próximo da imagem de Maria. A expectativa é muito grande para a visita na empresa", relata.

No hall de entrada, os funcionários poderão participar da celebração. Ao revisitar as lembranças, Jacira Batista, que atua na empresa há mais de 25 anos, relata que receber as bênçãos da Imagem Peregrina já faz parte da própria vida.

"Trabalho aqui desde 1992. Faz muitos anos que temos esse privilégio de receber a Nossa Senhora de Nazaré. Sempre participo e era eu que organizava as imagens de santos que ficavam na direção. Junto com outro funcionário, defumávamos todo o prédio da empresa para poder receber a Santa. Tinha todo um ritual antes da chegada. Para nós que somos católicos, esse momento é muito importante. Muitos não têm a oportunidade de chegar próximo de Nossa Senhora durante o Círio e nesse momento podemos tocá-la, nos sentir mais unidos. Em uma dessas visitas, eu cheguei a carregar a Santa e percorrer a área externa. Até hoje guardo com muito carinho e emoção essa lembrança. Esperamos por essa benção na empresa todos os anos e sou muito grata a todos" descreve a colaboradora, que conta com detalhes as várias boas lembranças que guarda da celebração.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)