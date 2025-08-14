Grupo Liberal promove SEPAT com foco em saúde, bem-estar e prevenção de acidentes

O Grupo Liberal realizou mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SEPAT), entre os dias 11 e 14 de agosto, com foco em segurança, saúde física e mental dos colaboradores, a programação incluiu palestras, atividades práticas e momentos de relaxamento, como sessões de massoterapia.

De acordo com Gabriel Rocha, técnico em segurança do trabalho da empresa, a semana foi pensada para integrar diferentes aspectos do cuidado com os funcionários.

“A SEPAT é uma semana onde trabalhamos a prevenção de acidentes, mas também abordamos a saúde mental. Tivemos palestras, atividades e, agora no encerramento, uma ação voltada ao relaxamento com massagens”, explicou.

As sessões de massoterapia, abertas a todos os colaboradores interessados, aconteceram ao longo desta quinta (14) e encerraram a programação da SEPAT.

“É uma oportunidade para o colaborador relaxar, alongar e até destravar a coluna. Temos ótimos profissionais oferecendo esse serviço com muito cuidado”, completou Gabriel.

A responsável pela equipe de massagens foi a massoterapeuta Kátia Rodrigues, que destacou a importância da prática dentro do ambiente corporativo.

“A massagem tem inúmeros benefícios, como o bem-estar, o equilíbrio e o alívio de tensões musculares. É um momento que o corpo pede, principalmente em uma rotina intensa de trabalho”, afirmou.

Kátia também destacou a diferença entre massoterapeuta e massagista, reforçando a seriedade da profissão.

“A massoterapia ainda é pouco conhecida. O massoterapeuta é um profissional que estuda, se capacita e vai a fundo nas queixas do paciente. Nós tratamos o ser humano como um todo.”

A SEPAT faz parte do calendário anual do Grupo Liberal e reforça o compromisso da empresa com a segurança e qualidade de vida no trabalho.