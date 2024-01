Grupo Liberal promove palestra sobre saúde mental

“Janeiro Branco - vamos cuidar da saúde mental? ” foi o tema da palestra ministrada para os colaboradores da redação do Jornal O Liberal, na manhã desta terça-feira (30). A palestra foi ministrada pela ministrada pela coordenadora da clínica de Psicologia da Universidade da Amazônia (Unama), Luzia Aquime. Participantes falam sobre a importância de mudar a abordagem de como lidar com o ambiente de trabalho e a saúde mental.

De acordo com a palestrante é essencial trabalhar a saúde mental no cotidiano e, principalmente, no ambiente de trabalho: “Hoje a gente diz que a saúde mental é o principal patrimônio que a gente tem, porque pessoas saudáveis mentalmente produzem mais. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de equilíbrio. Equilíbrio para eu saber como lidar com as pessoas do dia a dia, do cotidiano, equilíbrio para eu entender que o meu trabalho é importante, ele é precioso, ele é necessário. E para isso tudo, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, tudo desanda”, afirmou.

Para entender melhor sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho, a coordenadora defende que é necessário primeiro identificar a importância que o trabalho tem na vida de cada indivíduo. “O que significa esse trabalho para você? O que é que você quer com esse trabalho? Se a gente está nesse trabalho, a gente precisa entendê-lo também. Então se ele é importante porque ele significa sustento, ele significa muito para a minha família, ele me dá orgulho, é com ele que eu me sinto realizada, então eu vou buscar estratégias para enfrentar as dificuldades que vão aparecer ali. Hoje a saúde mental é todo esse aspecto, não é uma coisa única, são muitas coisas envolvidas, tanto é que a gente diz que é um conjunto, um conjunto de fatores. Então isso é o que vai fazer com que a gente esteja bem”, declarou.

Estratégias para melhorar a saúde mental

Sobre estratégias para tornar o ambiente de trabalho mais saudável, Luzia comentou: “Essas estratégias vão de cada um, não existe uma receita única. Nós vamos pensar: eu preciso estar bem na minha família, porque se a minha família não está bem, eu não vou estar. Eu preciso buscar nos finais de semana sair, desligar um pouco desse trabalho. Eu preciso desligar, dar atenção para a família, dar atenção para o meu corpo, cuidar da alimentação. Às vezes as pessoas não querem ver o médico, tem que fazer esse check-up, porque tudo isso é importante. Então são essas estratégias que precisam ser: física, emocional, espiritual, familiar, é isso que nos completa”, disse.

Ainda segundo a coordenadora, a UNAMA possui duas clínicas-escolas, com projetos e profissionais preparados para atender todas as faixas etárias. “Então hoje nós temos um grupo de psicólogos que atende dentro da clínica de psicologia e o trabalho é psicoterapia individual. A gente atende crianças, adolescentes, adultos e idosos, todas as faixas etárias, dentro das abordagens que a gente tem de compreensão do homem. Então, de repente, eu estou com um sintoma que uma determinada abordagem da clínica não vai dar conta, logo, a gente encaminha para um colega que vai ser mais rápido talvez, vai ser mais breve tirar a pessoa dessa situação. Então hoje a gente trabalha dessa forma. As duas clínicas, uma fica na UNAMA da Alcindo Cacela e a outra na UNAMA da Gentil.

No ambiente de trabalho

Atualmente, o ambiente de trabalho é o local onde a população brasileira convive durante a maior parte de seu cotidiano. De acordo com a estagiária Carolina Mota, estagiária de reportagem, é muito que se estabeleça, não somente boas relações com as outras pessoas, como se sentir bem no ambiente de trabalho. “A gente tem certas dificuldades, uma vez que a gente tem certos históricos, né? Com dificuldades, assim, de ter certas rivalidades. Não necessariamente aqui, a gente traz essa bagagem com a gente, né? Certas rivalidades, ter medo de se posicionar, de ter relações com outras pessoas de hierarquias diferentes. E eu acho que é importante a gente desmistificar certas coisas que a gente já tem estabelecidas, trazidas com a gente. E eu acho que é importante a gente mudar um pouco a abordagem do que já foi sendo feito antes”.

Sobre a importância de ter a saúde mental aliada ao ambiente de trabalho, Hanna Franco, estagiária de reportagem, concluiu: “Acredito que seja, para mim, seja justamente isso, conseguir conciliar todas as demandas a minha vida pessoal com meu trabalho, interagir melhor com meus colegas de trabalho também. Isso foi muito importante, como foi citado na palestra, que a gente precisa entender essas nossas conexões com os colegas de trabalho, quem a gente não gosta, quem a gente gosta, saber diferenciar, não colocar tanta pressão em si mesmo. E é isso que eu vou levar, tentar levar isso que ela falou de não me pressionar tanto”.