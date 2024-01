Janeiro Branco: saiba como buscar saúde mental diante dos desafios no dia a dia

Se você verificar certa dificuldade em realizar atividades que antes eram rotineiras, apresentar sentimentos negativos de inutilidade, insegurança constante, angústia e sintomas físicos como taquicardia, sudorese, tremores. Atenção! Esses são indicativos de que algo não está bem com relação a sua saúde mental e acabam auxiliando no direcionamento inicial para um profissional que possa lhe ajudar. Esse alerta é dado pela psicóloga Joyce Wylla Andrade Almeida.

Joyce observa que a saúde mental de uma pessoa pode ser entendida como "a maneira com que você responde a questões vivenciadas de maneira saudável e coerente". No cotidiano afobado nas grandes cidades, é comum serem diagnosticados entre as pessoas casos de doenças nos aspectos psicológicos e emocionais, com efeitos físicos. "No momento, quadros relacionados à ansiedade, depressão e transtornos alimentares surgem como maior incidência. O adoecimento interfere diretamente em aspectos físicos, emocionais e sociais. Sintomas como a cronicidade do humor deprimido, o isolamento social e a queda da produtividade e funcionalidade podem informar sobre a afetação da qualidade da saúde mental", destaca a psicóloga.

- Como ter saúde mental?

A busca de uma vida equilibrada é uma constante, porém ainda um sonho fora de possibilidades, como constata Joyce Wylla. Por isso, ressalta que ter saúde mental é, então, atender as urgências subjetivas de cada um, ter uma vida social, uma rede de apoio, encontrar tempo para exercer sua funcionalidade, se sentir valorizado e ter diminuído seus níveis de estresse. "Para todos, o diálogo é a porta mais acessível para entender, avaliar e tratar", pontua.

No caso de a pessoa verificar alguns dos sinais de que algo não está bem na sua saúde mental, o melhor em toda situação de dificuldade é a busca por avaliação e ajuda. É imprescindível a pessoa possuir consciência corporal, entender como o organismo dela funciona e as alterações visualizadas. Nesse contexto de busca por melhor saúde mental se insere a temática do suicídio, que pode ser considerado como o auge da descompensação emocional.

Tratamento

O tratamento para doenças relacionadas mais diretamente à saúde mental pode ser acessado pelo público em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de (Caps), hospitais de referência e clínicas escolas. "Para quem precisa ser acolhido, saiba que você pode e deve receber ajuda. Para quem acolhe, que no ano que acaba de nascer, você seja um lugar de apoio para outras pessoas, um ouvido solidário, um abraço apertado, uma palavra de carinho e o acolhimento mais que necessário", acrescenta Joyce Wylla.

Sob pressão

Profissionais que lidam com situações de pressão ao longo do dia, de forma diária, devem também estar atentos para a saúde mental. É o caso de policiais, bombeiros e militares em geral; professores, comerciários, bancários, motoristas e motociclistas, pilotos de avião, profissionais da saúde e outros.

Na maior parte do dia, essas pessoas têm pela frente situações de estresse e de risco, como perseguições policiais; combate a incêndios; cirurgias e atendimento a pacientes com enfermidades diversas; atendimento a pessoas em filas de espera, a consumidores; responsabilidade pelo transporte de pessoas de diferentes idades e outras situações rotineiras.

Aprender a lidar com pressões ambientais do dia a dia é algo imensamente importante. Saber dividir responsabilidades, delegar tarefas e não se culpabilizar é um caminho. Profissionais de saúde, trânsito e segurança ainda são seres humanos, possuem receios e angústias e precisam aprender a externalizar sentimentos, conversar, não diminuir o que se é sentido e claro, precisa pedir ajuda quando necessário