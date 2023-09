Grupo Liberal promove palestra em alusão à campanha Setembro Amarelo

O Grupo Liberal promoveu, na manhã desta terça-feira (5), uma palestra sobre a importância do cuidado com o bem-estar emocional dos colaboradores. A atividade, em alusão ao “Setembro Amarelo” — campanha que busca conscientizar acerca da saúde mental —, foi realizada no auditório do Bloco B, localizado na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. A programação foi ministrada pela psicóloga Úrsula Siqueira. A ação foi promovida pelo Departamento de Recursos Humanos do Grupo Liberal.

Colaboradores de diversos setores compareceram à palestra. A psicóloga detalhou hábitos que podem ajudar na manutenção de comportamentos saudáveis, a fim de manter uma saúde mental equilibrada. A coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, destaca que encontros como esse reforçam a conscientização dos colaboradores acerca da importância de se cuidar e de entender que o cuidado com a saúde vai muito além do físico.

“Essa é uma pauta que a gente sempre traz para os funcionários, para que eles se sintam acolhidos nas suas demandas emocionais. A nossa mente cuida do nosso corpo. E é preciso que a gente cuide muito bem dela. Então, a gente precisa ter uma boa saúde emocional, para que isso estimule, também, a qualidade de todos os funcionários. E é esse que é objetivo, virar a chave, ter essa mudança”, explicou Renata.

Para Úrsula Pereira, psicóloga, é essencial gerar esse debate voltado à atenção com a saúde mental nas empresas. “É muito importante que a gente comece trabalhar com a prevenção, por meio do que a gente chama de psicoeducação. E, quanto mais a gente fala sobre o assunto, podemos promover o entendimento de como é que acontece esse processo de adoecimento [da saúde mental], como prevenir e quais estratégias a gente pode utilizar ali no dia a dia”, pontua.

“É sempre muito bom dar essas palestras, porque, pessoalmente, eu gosto de estar em contato com as pessoas, auxiliar, tirar dúvidas. Eu acho que [a palestra] é uma forma de alcançar um público maior, que talvez não tivesse acesso a essa informação de uma forma diferente. A gente passa parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Então, quando esse ambiente de trabalho promove esse tipo de ação, já está favorecendo uma prevenção”, relata Úrsula.

Conhecimento

A palestra foi um momento de aprendizado e de troca de experiências para Cleber Ferreira, do setor de Mercado Leitor do Grupo Liberal. Ele parabenizou a iniciativa da empresa e destaca a importância desse momento, que, segundo ele, foi muito construtivo. “Nesse processo de saúde mental, buscar conhecimento é fundamental. A gente só tem a agradecer ao Grupo Liberal por sempre nos trazer esse nível de conhecimento para que a gente possa evoluir“, diz.

“A nossa rotina diária é muito complexa. A gente enfrenta situações muito delicadas. Não só com a nossa própria vida, muita das vezes pela rotina do dia a dia, mas às vezes pode se deparar com situações de alguém que está precisando de ajuda, até mesmo no nosso meio profissional. A gente precisa buscar esse conhecimento para que a gente possa saber lidar com a situação, saber se ajudar e ajudar a quem precisa”, completa Cleber.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)