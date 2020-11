Grupo Liberal promove dia de relaxamento alusivo ao Novembro Azul

Trabalhadores do Grupo Liberal receberam uma ação alusiva ao Novembro Azul, nesta quinta-feira (26): um relaxamento com diferentes vertentes de massoterapia. A ideia era não só fazer um lembrete da campanha de prevenção ao câncer de próstata, mas alertar para a necessidade de cuidados gerais com a saúde. Apesar de voltado a homens, o alerta serviu a mulheres também.

A massoterapeuta Lana Pinheiro realizou alguns procedimentos, como drenagem linfática mecânica, massagem relaxante, massagem shiatsu, fisioterapia e reflexologia. Para ela, esta última é uma das mais completas e que mais promove benefícios à saúde masculina, que tem muito a ver com o sistema circulatório e estresse.

"Além de relaxar, com a reflexologia, conseguimos atingir a quase todo o organismo, aliviando enxaquecas, problemas de sono e até melhorando a imunidade. A drenagem mecânica é um procedimento mais interessante que a manual, porque chega à terceira camada de gordura da pele. Quanto às massagens relaxantes, conseguimos a liberação de endorfinas, hormônio do bem-estar", explicou Lana.

Luís Fernando, da Diretoria Comercial do Grupo Liberal, adorou o momento de relaxamento e fez um alerta que não cabe apenas ao Novembro Azul: homens precisam cuidar da saúde e deixar o machismo de lado. "Nunca bebi, nunca fumei, pratico exercícios, durmo bem, faço check-up todo ano... precisamos cuidar sempre. Não só Novembro Azul. É todo dia. Fazia tempo que não fazia uma massagem", comentou.

"Todo ano, a empresa apoia o movimento do Novembro Azul. Geralmente, fazíamos uma palestra, com urologista, sobre o câncer de próstata. Este ano pensamos fazer diferente por conta da pandemia, sem atividades no auditório para não ter aglomeração. Então, para valorizar e incentivar a qualidade de vida, optamos pela sessão de massoterapia", comentou Thaís Macieira, assistente de Recursos Humanos do Grupo LIberal.