Grupo Liberal promove Black Friday de Assinaturas de 22 a 26

De 22 a 26 de novembro, o Grupo Liberal promove a Black Friday de Assinaturas de O Liberal, em alusão à famosa sexta-feira de ofertas (Black Friday). A ação tem como diferencial a duração de uma semana, com descontos e vantagens exclusivas para novos assinantes. A intenção é alcançar leitores que costumam comprar o jornal diariamente, mas ainda não possuem um plano com os produtos do grupo. No entanto, há vantagens para quem renovar ou quiser um novo plano de assinaturas.

Segundo a analista de marketing do Mercado Leitor de O Liberal, Fransu Furtado, além dos leitores que compram os jornais diariamente, a semana de vantagens quer alcançar também os leitores que costumam adquirir edições aos fins de semanas, principalmente pelos cadernos especiais e novos formatos de conteúdo e também os visitantes ao portal, que diariamente consomem o conteúdo de forma mais dinâmica. Esses são elementos que justificam o crescimento acima de 25% do jornal.

“Este é um momento de renovação e aquisição de uma assinatura com a qualidade e credibilidade que o jornal possui, por um valor reduzido. Porém, com as mesmas vantagens. É a oportunidade de ter informação séria, sem riscos de 'fake news' e com a tranquilidade de saber que está adquirindo não apenas uma assinatura, mas uma experiência em conteúdo com vários formatos. Estamos confiantes em nosso produto e no reconhecimento que temos adquirido ao longo de 75 anos de jornal”, comenta Fransu Furtado.

Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor, ressalta o crescimento do jornal nos últimos meses e a importância dele para a sociedade. “O nosso crescimento mostra a importância do impresso e da credibilidade que sempre trouxe para os leitores. Esse é um momento que a gente trabalha na contramão do mercado mundial. Enquanto muitos jornais estão em um declínio, nós estamos conseguindo crescer nossa base de assinantes. É muito gratificante saber que as pessoas estão apostando no nosso jornal”, relata.

O vínculo com leitor é um dos principais focos do jornal, que diariamente produz conteúdos que façam a diferença no dia a dia do assinante. “Gosto de ler a coluna do Repórter 70 e sempre dou uma pincelada nos demais cadernos, pois acompanho as notícias nas redes sociais. Eu indico o jornal para outras pessoas, apesar de hoje a Internet estar à frente das informações. Parabenizo o Grupo Liberal pela campanha em mandar felicitações ao seu assinante no dia de seu aniversário. Já recebia lembranças parecidas de outras empresas que sou cliente, mas do Jornal O Liberal foi uma das mais especiais para mim ”, destaca Marlene Batista, assinante do jornal.