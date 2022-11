Grupo Liberal promove ações alusivas à campanha de combate ao câncer de próstata

Os colaboradores do Grupo Liberal vão vestir azul nesta terça (22) e quarta-feira (23), em alusão à campanha Novembro Azul. E ainda acompanharão uma palestra informativa sobre o combate e prevenção ao câncer de próstata, um dos motes da campanha. A ação, chamada de “Blue Day”, é uma iniciativa do departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa, que pretende levar conscientização e informação aos funcionários.

A programação com foco na saúde do homem começa nesta terça (22), com a palestra "Prevenção ao Câncer de Próstata", conduzida pelo médico oncologista Ricardo Tuma, no auditório da TV Liberal, às 9h30. No mesmo local, no dia 28, serão ofertados serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, das 9h às 11h.

Já na quarta-feira (23), às 9h, acontece a palestra "Novembro Azul e Saúde do Homem“, realizada no auditório do bloco B, na sede do grupo, à avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém. O tema será conduzido pela enfermeira Maria Cirlei Pimentel e, após o bate-papo, os participantes também receberão atendimentos de saúde,

Para fortalecer a causa, os colaboradores do Grupo Liberal foram incentivados a vestir roupas na cor azul, simbolizando o compromisso e o empenho de toda empresa com a campanha Novembro Azul. Na sede da avenida Romulo Maiorana, que reúne os jornais O Liberal e Amazônia, Rádio Liberal AM e o portal Liberal.com, esse gesto será registrado em uma foto oficial e os participantes receberão um brinde alusivo à ação.

As ações voltadas ao Novembro Azul já fazem parte do calendário anual do Grupo O Liberal e são bem recebidas pelos colaboradores, como detalha Thaís Macieira, analista de RH do Grupo Liberal. “A campanha é essencial para quebrar tabus, além de divulgar informações importantes sobre a doença. Ela [a campanha] estimula nossos funcionários a cuidarem mais da saúde e perderem o preconceito quanto à realização dos exames de diagnóstico”, frisou.

Serviço

Novembro Azul do Grupo Liberal

TV LIBERAL

22/11 (terça-feira)

- Palestra: Prevenção ao Câncer de Próstata

Palestrante: Médico Urologista e Oncologista - Dr Ricardo Tuma

Horário: às 9h30

Local: Auditório da TV Liberal

28/11 (segunda-feira)

- Aferição de pressão arterial e teste de glicemia

Horário: das 9h às 11h

Local: Auditório da TV Liberal

JORNAL O LIBERAL

23/11 (quarta-feira)

- Palestra: Novembro Azul e Saúde do Homem

Palestrante: Enfermeira Maria Cirlei Pimentel

- Aferição de pressão arterial e teste de glicemia

Horário: 9h

Local: Auditório do Bloco B - Jornal O Liberal.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)