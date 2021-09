Grupo Liberal irá sediar campanha de doação de sangue em parceria com o Hemopa

Nesta quarta-feira (15), o jornal O Liberal em parceria com a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa), irá realizar a campanha “Torcendo pela vida”. A iniciativa visa estimular a doação de sangue do público externo e dos colaboradores, diretos e indiretos, da instituição. A meta é de coletar 50 bolsas de sangue para reforçar o estoque de sangue, visando a regularidade do atendimento transfusional da rede hospitalar da Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação ocorre na sede de O Liberal de 8h às 17h.

"É o segundo ano que é realizada a campanha de doação de sangue, mas agora, será aberto para o público externo. O nosso objetivo é conseguir mais de 100 doadores para o Hemopa. Para quem quiser doar, basta vir até a sede do Grupo Liberal, com documento de identificação, CPF e comprovante de residência", destaca a gerente de recursos humanos do Grupo Liberal, Vera Amorim.

De janeiro a agosto deste ano, a Fundação Hemopa contou com o comparecimento de 73.6 mil voluntários na hemorrede estadual. Desses, foram realizadas mais de 61 mil doações de sangue. A gestão da hemorrede estadual vem direcionando ações estratégicas para elevar número de coletas de sangue, entre elas, destaca-se a Caravana Solidária, agendamento de doações de sangue pelo telefone e a Unidade Móvel de coleta de sangue que desloca-se na Região Metropolitana de Belém para realização de campanhas externas.

Serviço

A coleta será realizada na sede jornal O Liberal que fica na Av. Rômulo Maiorana, 2473 - Marco.

Para realizar a doação é preciso:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

- Pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde;

- Apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac/Sinovac são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)