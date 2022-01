Grupo Liberal investe em primeiro Estúdio de Digital e Content do Norte e Nordeste

O primeiro Estúdio de Digital Content do Norte e Nordeste já está em pleno funcionamento em Belém. A iniciativa é fruto do trabalho integrado desenvolvido pelo Grupo Liberal desde ano passado, unindo estratégias digitais, performance e inovação para oferecer soluções em comunicação ao mercado. Com um time composto por 25 especialistas de diferentes áreas, o estúdio já atende 125 clientes com projetos sendo operados em multiplataformas.

“A comunicação está passando por uma das suas maiores transformações nos últimos anos e hoje a solução para o cliente lá da ponta não vem mais em um plano de mídia, em anúncios, em uma mídia avulsa. Cada vez mais o cliente está procurando por uma solução customizada que seja multiplataforma dentro da base dele. Os veículos de comunicação tem estúdios de content, que são estúdios de conteúdo, focado no branded content (conteúdo de marca), porém, no Grupo Liberal, nós demos um passo a frente, além de fazer a parte de branded content nós acompanhamos todo processo de consultoria digital e de produção daquele cliente”, explica Aline Vianna, diretora de Mercado do Grupo Liberal.

O grande diferencial do estúdio, de acordo com Vianna, está no desenvolvimento dos projetos, trabalhados em sintonia também com as agências que atendem os clientes. “Temos uma parceria muito forte com as agências. E, juntos, demonstramos que a gente não entrega só mídia. Entregamos uma solução. Nós escutamos o problema do cliente e desenhamos um projeto alinhado e customizado para ele, que vai estar orientado para resultados. O sucesso vem então com o trabalho de forma plugada entre a gente, a agência e o cliente, acompanhando todo processo e esse é um ponto importante da estratégia”, afirma.

O ciclo de produção do Estúdio de Digital e Content do Grupo Liberal é composto por três principais etapas: a concepção do projeto, a execução orientada para resultado e o relatório de performance.

A responsável pela área de Customer Success (sucesso do cliente), Carla Rodrigues, pontua que a estratégia elaborada para cada cliente visa apresentar algo inovador e que traga resultados para o negócio. “O mercado está voltado para isso, não só fazer mídia, eles querem o resultado, quantos clientes entraram na casa, em quanto isso converteu. A gente tem como dar para o cliente o retorno do que está sendo investido”, ressalta.

Patrick Ferreira, líder de Performance Digital, analisa que o trabalho desenvolvido pelo estúdio tem mudado o mercado na região. "Eu jogo esse jogo do digital há quase 10 anos e a gente consegue ver o que o Grupo Liberal está fazendo nesse pouco tempo em que estamos atuando, estamos elevando o nível do mercado. O nosso objetivo é o sucesso do cliente."

Os conteúdos elaborados pelo estúdio estão presentes em diferentes plataformas como impresso, web, audiovisual, podcasts, dentre outros. Hoje o branded content já é considerado uma tendência de mercado, performando de 80 a 85% a mais do que um anúncio.

"Nosso grande desafio é trazer para o mercado esse conteúdo que ele não vai ser institucional e sim um conteúdo que vai gerar audiência, associado a temática ao cliente", ressalta Jamille Reis, líder de Conteúdo.

"Com essa nova estrutura que alia inovação, pesquisa e tecnologia, nós estamos ampliando os resultados para os nossos clientes. Hoje temos clientes desde o ramo da mineração até atacadistas, isso já mostra o quanto estamos preparados e especializados para atender todos os tipos de negócios", complementa Aurélio Oliveira, gerente de Marketing do Grupo Liberal.

Todos os projetos do estúdio envolvem o digital, com ações menores em conteúdo até ações completas de inbound marketing, landing page, performance e mídia online. Rafael Silveira, head de Estratégia Digital do Grupo Liberal, reforça que o objetivo é atender o cliente em todas as frentes no digital. “A gente acompanha o cliente por uma jornada longa, muitas vezes de um ano e tem clientes que tem para mais de dois anos de projeto com a gente. Ou seja, a gente fica engajado com o cliente por um período de mais de dois anos tocando um projeto. Nós entregamos um serviço completo, onde esse estúdio olha para todas as dores do cliente com tudo que o Grupo Liberal tem a oferecer para resolver um problema de comunicação”, destaca.