Grupo Liberal intensifica a importância de planejamento financeiro entre os colaboradores

Na sede do Grupo Liberal, a programação da XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) continua com mais palestras. Nesta terça-feira (14), os colaboradores participaram do evento "planejamento financeiro" e tiveram a oportunidade de aprender sobre finanças neste período de pandemia.

A gerente de Recursos Humanos no Grupo Liberal, Vera Amorim, conta que a participação dos funcionários está sendo muito positiva. "A Sipat está tendo uma ótima adesão de nossos colaboradores. Procuramos envolver todos os funcionários no evento e dessa vez vamos falar sobre como planejar finanças. É um assunto urgente no contexto em que estamos vivendo e é para todos que queiram se preocupar com seus gastos, não só o pessoal, mas também ter a oportunidade de levar isso pra família. O custo de vida está alto e o objetivo dessa palestra é que os nossos colaboradores se conscientizem sobre o uso do cartão de crédito e outros gastos", explica.

O palestrante Diego Frota é funcionário do Grupo Liberal e encarregado de Infraestrutura. Conta que o interesse pelo tema já é antigo e é gratificante poder falar sobre para seus companheiros de trabalho. "Há 15 anos, eu me formei em MBA de Finanças, mas acabei indo para outro ramo. Durante a pandemia, com o isolamento social e as dificuldades financeiras que surgiram, revi os conteúdos e o assunto financeiro. Quando surgiu a oportunidade deste evento, conversei com a organização para falar sobre educação financeira e como relacionar com o contexto que estamos vivendo. Hoje, tudo está mais caro, e poder instruir meus colegas de trabalho sobre como poupar e lidar com o dinheiro é muito importante", expõe.

O evento se tornou uma oportunidade para todos interagirem. O colaborador Denny Andrade diz que o assunto tratado foi muito agregador. "A palestra foi ótima. Aprendi bastante sobre como investir e organizar o salário. É importante ter sempre uma reserva para emergências e conseguir viver melhor diante de tantos aumentos em produtos que utilizamos", pontua.

O eletricista no Grupo Liberal, João da Costa, apesar de toda a vivência, descobriu que ainda tinha mais coisas para aprender. "Para mim e os meus amigos, tenho certeza que irá agregar muito tudo o que ouvimos na palestra. A minha experiência trouxe mais facilidade para saber organizar as finanças, mas esclareceu muitos outros assuntos", conta.

Nesta quarta (15), o Grupo Liberal, em parceria com a Fundação Hemopa, será sede de uma campanha de doação de sangue. Os interessados em realizar esse gesto de solidariedade, podem ir até a sede da empresa, localizada na avenida Romulo Maiorana. Será no estacionamento, de 8h às 16h.

"É o segundo ano que é realizada a campanha de doação de sangue, mas agora, será aberto para o público externo. O nosso objetivo é conseguir mais de 100 doadores para o Hemopa. Para quem quiser doar, basta vir até a sede do Grupo Liberal, com documento de identificação, CPF e comprovante de residência", finaliza a gerente de RH, Vera Amorim.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)