Grupo Liberal incentiva a leitura de estudantes em visita à redação Integrada

A leitura, desde os primeiros anos de vida, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Para incentivar o contato com diferentes histórias, estimular a criatividade e o hábito de ler, na manhã desta segunda-feira (09/09) um grupo de oito alunos do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Além de observar como ocorre a produção de um jornal impresso, os estudantes do 2º ano do ensino fundamental conheceram todos os ambientes onde funcionam a redação integrada, programas de rádio e youtube.

Uma das estudantes que conheceu a redação integrada de O Liberal foi Cecília Maria Pinho Cardoso, de 7 anos. Entusiasmada com tudo o que viu, ela conta como estar na redação a fez entender melhor como as notícias são produzidas. “Eu gostei muito de estar aqui na redação. Pude ver os jornalistas e fotógrafos. Gostei muito de conhecer essa parte onde eles fazem as matérias para sair na internet. Eu leio algumas coisas. Gosto muito de estar lendo, ainda mais os livros que contam histórias. Tá aqui no jornal me fez gostar ainda mais de ver como tudo é bem feitinho. Eu fui no estúdio e até entrevistei meu colega com o microfone do jornal”, disse.

Felipe Melo e crianças na Redação Integrada de O Liberal (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

O grupo de estudantes foi recebido pelo diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo. Segundo ele, a iniciativa perpetua o hábito de leitura, educação e informação.

“É sempre um prazer receber as escolas aqui na redação. Para nós, que somos um veículo de comunicação que possui dois jornais impressos fortes e de credibilidade no Pará, poder mostrar esses produtos para essas novas gerações é uma maneira de incentivar a leitura. Sabemos que muitas crianças nascem conhecendo e tendo contato com tela, então é importante o estímulo ao papel físico. Ainda conseguimos manter, em plena era digital, um grande número de assinantes, pessoas que gostam do Jornal Impresso, mas também tem uma parcela dos leitores que já leem de forma digital. Então, ao apresentar esse produto, que é do Grupo Liberal, o Jornal Liberal, acabamos revelando uma forma de leitura agradável, até mesmo inovadora para eles. Algo que não seja apenas a tela”, destaca Felipe Melo.

Crianças na Radio Liberal+ (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Ao acompanhar de perto o processo de produção de notícias, as crianças podem entender a importância da informação e como as notícias são produzidas e disseminadas. A visita a uma redação ainda permite que os pequenos conheçam os diferentes profissionais que trabalham em um jornal, como repórteres, editores e fotógrafos, e como cada um contribui para a construção da notícia.

O pequeno Gael Araújo, de 7 anos, conta que ficou feliz em saber que iria visitar um jornal. “Eu gostei demais de ter vindo. Achei que tudo aqui é muito bom e espero que esse ramo ainda tenha muito futuro pela frente. Imagino que aqui já exista há bastante tempo porque é grande. Eu ainda não sei o que quero ser quando crescer, mas acho que ler é importante para a gente aprender mais. Hoje eu gosto de ler várias revistas de ação, mas a gente também ganhou um jornal. Espero que a gente volte em outro dia de novo”, ressalta o estudante.

Estudantes na Redação Integrada de O Liberal (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Lívia Alves, de 7 anos, conta sobre a experiência de conhecer o jornal pela primeira vez. Para ela, tudo foi interessante e surpreendente. “Gostei muito e achei as coisas bem legais. Eu conheci lá embaixo aquela máquina enorme de fazer o jornal de papel. Foi a parte que eu mais gostei porque não sabia que ele era feito assim. E agora conheci aqui em cima, onde ficam os computadores e os repórteres. Quando eu conheci a primeira parte, lá no primeiro piso, vi que aqui era muito grande. Eu me senti muito famosa. É raro de conhecerem aqui, então eu queria ver tudo”, declarou a pequena estudante.

Lívia e Cecília no estúdio de O Liberal(Foto: Carmem Helena / O Liberal)