Grupo Liberal faz programação do Outubro Rosa com oficina de pintura de taças

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo do útero, o Grupo Liberal promoveu, ao longo de outubro, algumas atividades voltadas à saúde e ao bem-estar dos colaboradores. A programação teve seu encerramento nesta quarta-feira (29), no Auditório B do Grupo Liberal, com uma tarde de integração e lazer, reunindo colaboradores em uma oficina de pintura de taças conduzida pela vice-presidente do grupo, Rose Maiorana.

O evento, chamado Pink Day, é uma forma de proporcionar um momento diferente aos colaboradores. Para a gerente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Renata Souza, o objetivo da programação é ir além da conscientização sobre o câncer de mama, abordando também o cuidado com a saúde mental.

“O Outubro Rosa é o momento em que a gente olha para a nossa saúde de forma integral. Este ano quisemos fazer algo diferente, que unisse informação e bem-estar. A pintura é um hobby que ajuda a aliviar o estresse do dia a dia e estimula habilidades manuais. As colaboradoras estão adorando e o momento tem sido muito especial”, destacou.

A vice-presidente Rose Maiorana, que ministrou a oficina de pintura, ressaltou a importância de reunir os colaboradores em atividades que unam lazer e aprendizado.

“É muito bom ver todos participando, aprendendo algo novo e se divertindo juntos. Eu aprendi a pintar taças e quis compartilhar essa experiência. Não sou professora, mas ensino as técnicas que aprendi, e todos estão se saindo muito bem”, comentou, animada.

Durante a oficina, as colaboradoras aprenderam técnicas de pintura em vidro, com etapas que envolveram desde a limpeza do material com álcool até o uso de tintas e pincéis específicos. A analista de marketing Patrícia Lopes destacou a oportunidade de descontração e troca entre diferentes setores da empresa.

“Foi uma experiência incrível. Aprendemos algo novo e ainda tivemos um momento de pausa da rotina. É gratificante poder conversar e interagir com colegas de outras áreas”, disse.

Já a publicitária Samara Souza ressaltou o caráter educativo e simbólico da ação.

“Mesmo sendo um momento de lazer, é também um espaço de conscientização. Estamos aprendendo, nos divertindo, mas também reforçando a importância do autocuidado e dos exames preventivos durante todo o ano”, afirmou.

O evento teve início na quarta-feira (22), com uma palestra no Auditório B do Jornal O Liberal, ministrada pela médica Isabela Loureiro da Cruz, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Belém. A proposta da palestra é falar sobre o mês e suscitar nas mulheres a conscientização sobre o autocuidado, segundo a médica Isabela Loureiro.

A programação do Outubro Rosa será encerrada oficialmente nesta quinta-feira (30), com o Pink Day na TV Liberal, a partir das 15h, no auditório da emissora.

Pink Day - Oficina de Pintura de Taças com Rose Maiorana

Data: 30/10

Hora: 15h

Local: Auditório da TV Liberal

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 350 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170