Grupo Liberal encerra programação dedicada aos seus colaboradores

Encerrou nesta sexta-feira (17), a XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Durante a semana, o Grupo Liberal proporcionou aos funcionários palestras sobre diversos temas, como planejamento financeiro, saúde mental e motivação pessoal. Entre as atividades, foram promovido serviços de estética, em parceria com o Instituto Embelleze e aulas de yoga, oferecidas pela Amazon Yoga School. Pela primeira vez, o público externo pôde fazer parte da programação. Nesta quarta (15), com a Fundação Hemopa, foi feita uma campanha de doação de sangue na sede do Grupo.

A iniciativa foi organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA). Para a Coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, o evento foi um sucesso. "Fechamos a Sipat com chave de ouro! Tivemos uma semana incrível, com resultados de participações dos nossos colaboradores acima do esperado. Nossos funcionários participaram com afinco, refletiram sobre seu emocional na segunda-feira, organizaram suas finanças na terça, doaram sangue na quarta, cuidaram da aparência na quinta e hoje, participaram de uma super Injeção de ânimo, com a palestra da psicóloga Renata Dolzane. São eventos como este que ajudam na qualidade de vida do trabalhador e previnem acidentes de trabalho", comemorou a gestora.

No encerramento das atividades, o público interno pôde participar da palestra sobre motivação pessoal. A psicóloga Renata Dolzane abordou a importância da automotivação na vida dos colaboradores. "É a primeira vez que participo de atividades no Grupo e foi satisfatório. A motivação pessoal ultrapassa barreiras e impacta o profissional. Historicamente, terceirizamos essa motivação para os líderes e, hoje, foi um resgate dessa motivação que é baseada em nossa história. A palestra pode contribuir para as relações no trabalho e bem-estar. Quando a empresa oferece esses serviços para os colaboradores, faz com que todos tomem consciência da importância que cada um tem para essa organização" explica a especialista.

Quem aproveitou toda a programação do Sipat foi Arquelau Mota, que atua em atividades administrativas da empresa. Mais de duas décadas sendo colaborador do Grupo Liberal, ele conta que serviços como esses sempre são oferecidos.

"A programação foi muito boa. Aproveitei e peguei dicas de planejamento financeiro. Tive a oportunidade de participar dos serviços de estéticas e as outras palestras foram ótimos momentos de descontração entre os funcionários. Vai completar 24 anos que atuo no Grupo Liberal. Já passei por vários setores e sempre participo e aprovo as atividades que nos são proporcionados", pontua o funcionário.



