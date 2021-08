Grupo Liberal e UFPA assinam termo de cooperação

Foi assinado na tarde desta quarta-feira (19), um termo de cooperação entre o Grupo Liberal e a Universidade Federal do Pará (UFPA), com o objetivo de estabelecer parceria entre as instituições para a execução de projetos para promoção do conhecimento científico, desenvolvimento de talentos e fomento à inovação e tecnologia. Participaram da reunião para a assinatura do documento o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho; o presidente-executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, e professores convidados.

“A UFPA é motivo de muito orgulho para todos nós paraenses e é um patrimônio da Amazônia, por isso ficamos muito felizes em estabelecer parcerias e fomentar ainda mais os projetos de uma instituição tão fundamental. Tenho certeza que todo paraense, de alguma forma, já foi beneficiado por alguma ação, estudo ou projeto desenvolvido pela UFPA. Queremos apoiar e incentivar ainda mais através dessa parceria, dando novos ganhos e retornos para a sociedade”, afirmou Ronaldo Maiorana.

Um dos projetos que já está sendo desenvolvido pelo Grupo Liberal em parceria com a UFPA é o Liberal Amazon, uma iniciativa que visa ampliar a divulgação do conhecimento científico, além de potencializar o acesso às informações sobre a Amazônia pela voz de quem vive na região, pelo conhecimento local gerado e em conteúdo bilíngue, impulsionado para dezenas de países toda semana. O projeto traz reportagens da Amazônia, mas com a perspectiva local sobre a região e, localmente, ainda vem apoiando o estudo da língua inglesa.

Também está em processo de desenvolvimento, pelo setor de Recursos Humanos do Grupo Liberal, a criação de um Programa de Estágio, que dará a alunos de diversas áreas a oportunidade de integrar as equipes do Grupo localizados na capital paraense e no interior do Estado. A busca por soluções tecnológicas, através da inteligência de dados e startups, é outra das frentes a ser trabalhada por meio da cooperação entre as instituições.

“Essa parceria é muito importante pelo que ela gera para a universidade e também pelo que ela vai gerar para a sociedade pela interação que haverá entre a nossa instituição e o Grupo Liberal. Nós teremos mais oportunidades para que os nossos alunos realizem estágios, nós teremos mais oportunidades para que os nossos pesquisadores desenvolvam projetos e nós teremos a possibilidade de fazer com que o conhecimento aqui produzido impacte o ambiente social e econômico do Estado de modo mais amplo. É uma parceria que gera benefícios para todos os envolvidos e a universidade está celebrando esse momento como uma oportunidade de fortalecer sua relação com a sociedade”, comemorou Emmanuel Tourinho.

Também estiveram presentes na assinatura o vice-reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Iracilda Sampaio; a pró-reitora de Ensino de Graduação, Marília Ferreira, o diretor da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, Renato Francês; a diretora da Assessoria de Comunicação Institucional da UFPA, Suzana Lopes, e o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin.