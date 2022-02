Grupo Liberal é finalista em cinco categorias de Prêmio de Jornalismo

O projeto multiplataforma e bilíngue Liberal Amazon, que já é vencedor do Prêmio Vladimir Herzog de 2021, está entre os finalistas do Prêmio Simineral de Comunicação, no qual o Grupo Liberal possui representantes em todas as categorias: Camila Moreira, impresso; Cinthia Gatti, online; Tarso Sarraf, fotografia; Celso Freire, rádio; e Gustavo Ferreira, TV. A lista com o nome dos finalistas foi divulgada nesta quinta-feira (3). Por conta da pandemia de covid-19, a cerimônia ocorrerá de forma remota, na próxima semana.

Na categoria online, Cinthia Gatti, que integra a equipe de redes sociais do Grupo Liberal, concorre com a matéria “Na mineração, mulheres conquistam seu espaço e alcançam patamares de liderança”. De acordo com a jornalista, o texto “fala sobre representatividade feminina, como a mulher vem ganhando espaço no mercado de trabalho ao longo dos anos, principalmente em ambientes antes predominantemente masculinos, como a mineração. Aborda também as dificuldades do dia a dia, a superação e como algumas mulheres conseguiram posições de destaque no setor”, explicou Cinthia.

Ainda segundo ela, o estado do Pará tem profissionais incríveis que lutam diariamente para levar informação à população, o que não é um trabalho fácil. “Ter um conteúdo reconhecido como finalista do Prêmio Simineral de Comunicação é um orgulho imenso, principalmente porque não fazemos isso sozinhos, nós temos uma excelente equipe no Liberal, nas redes sociais, eles me ajudaram em tudo, o prêmio também é dessa equipe. Estou muito feliz! Só de estar na final eu já me sinto vencedora, eu e toda equipe das redes sociais”, acrescentou, agradecendo especialmente aos colegas de trabalho: Zec Miranda, Gisa Smith e Paulo Bento, que fazem parte do time de redes sociais de O Liberal.

O jornalista Celso Freire, da Rádio Liberal FM, concorre com uma das três matérias que inscreveu no prêmio. Para ele, estar entre os finalistas é o que o incentiva a fazer matérias especiais que representam mudanças na vida de uma pessoa. “Nossas matérias precisam servir de exemplo, para que nossos ouvintes possam buscar, cada vez mais, melhorias em suas vidas. Essa é a nossa função como jornalista e radialista”, comemorou.

O fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador do núcleo de Audiovisual do jornal O Liberal, explicou que inscreveu três trabalhos na categoria fotografia e acredita que uma das imagens estampadas no Liberal Amazon foi a selecionada. “Estou muito feliz de ser um dos finalistas. Inscrevi três trabalhos, dois deles pelo Liberal Amazon. Acredito que foi através do Amazon que fui selecionado”, afirmou.

As jornalistas Ana Carolina Matos e Ândria Almeida assinam a reportagem especial intitulada “Mineração na Amazônia: investimentos em segurança e sustentabilidade'', conteúdo editado e inscrito na premiação pela jornalista Camila Moreira. "Estou muito feliz em ver que tivemos nosso trabalho reconhecido em uma premiação como essa, especialmente porque temos um time muito eficiente e profissional, que não mediu esforços para entregar um material relevante, informativo e com responsabilidade, que é característica da nossa equipe. Ter a nossa matéria entre os finalistas só demonstra a qualidade do conteúdo que entregamos e que seguimos no caminho certo", defendeu Ana Carolina.

Gustavo Ferreira, da TV Liberal, se inscreveu no Prêmio com duas reportagens especiais. Ele ainda não sabe qual delas está na final.