Grupo Liberal celebra Corpus Christi com missa na sede da empresa

Nesta quinta-feira (16), a sede do Grupo Liberal abriu as portas para a comunidade participar da celebração de Corpus Christi, solenidade da Igreja Católica comemorada 60 dias após a Páscoa, em alusão à última ceia de Jesus Cristo, com seus 12 apóstolos. A ministração foi feita pelo padre Cláudio Pighin, que aproveitou a oportunidade para exortar os fiéis sobre a importância da compaixão, ensinada por Cristo por meio da entrega de seu corpo e sangue, simbolizados na eucaristia.

“Tem pessoas que celebravam a missa e até desconfiavam que Jesus estivesse presente nesta hóstia consagrada, mas vários milagres já confirmaram que, realmente, a eucaristia é a presença viva de Jesus dentro de nós. Então, aqui, a gente quer homenagear e testemunhar esse Deus presente, por meio da eucaristia”, disse o sacerdote.

Durante a exortação, padre Peghin falou sobre fome e necessidade da compaixão para compartilharmos o que temos com aqueles que passam por necessidades. “Jesus ordena aos discípulos que alimentem o povo. Porém, os discípulos acharam que o povo deveria resolver este problema. O ser humano se sente limitado em resolver o problema da fome, porque as suas maneiras de viver são egoístas. No entanto, o Mestre insiste que é possível superar a pobreza, e, assim, responsabiliza os mesmos discípulos a acabarem com a fome”.

Essa superação, segundo o padre, vem por meio da confiança e da obediência no exemplo de Cristo, que mostrou aos apóstolos que sempre é possível dividir e que, de fato, o pouco se torna muito com Deus: “A consequência de tudo isso é que não podemos nos amarrar às coisas de forma egoísta, mas devemos compartilhá-las, porque Deus criou tanto o ser humano quanto as coisas. Por isso, quem sabe partilhar sabe também multiplicar”.

As comemorações de Corpus Christi estão sendo realizadas em todas as 100 paróquias da Arquidiocese, localizadas nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. No próximo domingo (19), a sede do Grupo O Liberal continuará com as programações semanais, celebrando a missa das 11h às 12h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.