Grupo de ciclistas alerta para acidentes de trânsito com pedal de conscientização

Neste domingo (22), será realizado o primeiro Passeio Ciclístico do Maio Amarelo, programação alusiva à campanha que pretende despertar a atenção sobre a alta incidência de acidentes no trânsito ocorridos durante todo o ano. O percurso é organizado pela União dos Coordenadores de Ciclistas do Pará (UCBPa) e terá início às 7h, no Mercado de São Brás.

Trajeto do pedal

Mercado de São Brás (início da rota)

Avenida José Bonifácio

Avenida José Malcher

Avenida 9 de Janeiro

Avenida Marquês de Herval

Avenida Mauriti

Avenida Pedro Miranda

Avenida Alcindo Cacela

Avenida José Malcher

Avenida Visconde Souza Franco

Avenida Marechal Hermes

Rua Castilho França

Rua Portugal

Avenida 16 de Novembro

Rua de Óbidos

Portal da Amazônia

Avenida Mundurucus

Avenida José Bonifácio

Mercado de São Brás (final da rota)

Segundo Arnaldo Villar, coordenador da UCBPa, a expectativa para o evento é mobilizar os grupos de pedal, associações e federação paraense de ciclismo durante a campanha, para juntos lutar por maiores condições de segurança no trânsito.

“Essa união é muito importante para sociedade. Queremos o melhor, além de ter uma sustentabilidade em prol para desenvolvimento social e ambiental para nossa sociedade. Destacamos também a importância do ciclismo como qualidade de vida, esporte e lazer”, afirmou Arnaldo.

Histórico de mobilização

Em 2021, outra mobilização em alusão ao Maio Amarelo foi realizada pela União de Ciclistas, que contou com a parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O evento envolveu a participação de mais de 50 grupos de ciclistas de todo o Pará.

Já em 2022, o número aumentou para 70 grupos, com participantes de 17 municípios e outros estados, como Amapá, Manaus e São Paulo. Além disso, haverá um sorteio de brindes para as mães participantes no evento.

Dia do Ciclista

No Pará, o Ciclismo tem reconhecimento pelo poder público por meio da Lei n° 8.953, que foi sancionada no dia 19 de dezembro de 2019, pelo Governador Helder Barbalho.

Serviço

I Passeio Ciclístico do Maio Amarelo

Data: 22/05 (domingo)

Horário: concentração às 7h

Local: Mercado de São Brás, localizado na Avenida José Bonifácio - Bairro: São Brás

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)