Grupo de canoagem realiza ação de Natal na ilha das Onças em Belém

Há seis anos, o grupo de canoagem Caruanas Vaa realiza ações de natal na comunidade Furo Grande, na ilha das Onças, em Belém. Neste sábado (23), o grupo fez doações de cestas básicas para 70 famílias, além de doações de brinquedos para 40 crianças da região.

Roupas e produtos de higiene pessoal também foram doados para as famílias. "As pessoas já esperam a nossa presença nesta época e é muito legal reencontrar essas pessoas todos os anos", disse Alan Bordallo, idealizador da ação.

Este ano a visita do grupo teve um diferencial: Alan estava vestido de papai noel para fazer a alegria da criançada. "É muito bacana essa interação com as crianças", disse.

Débora Pereira, 30 anos, moradora da Ilha das Onças, esta com dua família e disse que todo ano está presente na ação. " É uma ajuda muito grande para gente, todo ano eu venho receber a minha cesta básica", falou.



O morador Andrey Benjamin,estava com a filha, Ketlen Benjamin, de três anos e também foi receber as doações. "Vai me ajudar bastante essa cesta e minha filha também ganhou brinquedo", disse.

