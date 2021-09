Grupo Cynthia Charone inaugura nova unidade de atendimento em Belém

O Grupo Cynthia Charone inaugurou, na tarde desta quinta-feira (2), mais uma unidade de atendimento, dessa vez na Estação das Docas, em Belém. Instalada no galpão Boulevard das Artes, a Estação Cynthia Charone – Saúde, Arte e Cultura é um projeto pioneiro no Norte do país e tem como objetivo a valorização das terapias artísticas na saúde, promovendo o manejo do estresse, a estimulação cognitiva comportamental através das artes e fortalecendo o pilar das conexões sociais.

“Esse espaço veio como um presente de Deus, num momento em que a gente tava precisando que os idosos retornassem para um ambiente amplo, de preferência ao ar livre, para desenvolver suas atividades, e tudo isso acompanhados por profissionais da área da saúde, musicoterapeutas, arteterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. É um trabalho inter e multidisciplinar orientado pela geriatria e a gerontologia, e acompanhado de perto por cada profissional da área”, afirma a médica especialista em Gerontologia, Cynthia Charone.

Para a inauguração do novo polo foi montado um circuito de apresentações artísticas com a participação de integrantes dos programas de envelhecimento “Viver Mais” e “Vitalidade”, desenvolvidos pelo grupo Cynthia Charone. A programação iniciou com a benção do espaço onde funcionará a nova unidade, seguida por um cortejo que reuniu música, canto, dança e teatro, convidando os visitantes da Estação das Docas a celebrar a melhor idade.

“Hoje é o primeiro dia que a gente vai ter um evento depois de um ano e sete meses. Está sendo um momento de reencontro com cada um deles. É o retorno do seu protagonismo, do seu empoderamento, do seu ressignificado. É um momento de reencontro com a vida” ressalta Charone.

Na avaliação de Merio Nuniz, diretor administrativo do Grupo Cynthia Charone, o novo polo será uma importante fonte de informação para quem passar pelo local.

“Para nós ter uma unidade em um lugar tão simbólico para Belém, é de uma grandeza especial. A possibilidade de trazermos a arte, a cultura, isso tudo lincado a saúde, é uma realização muito grande, principalmente por podermos estender aos idosos a oportunidade de receber atenção, cuidado e afeto”, acrescenta.