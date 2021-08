Grupo automotivo afirma que suposto causador do acidente fatal não é membro do clube

O grupo Civic Clube Belém, do qual faz parte uma das vítimas do grave acidente de trânsito que matou mãe e filha na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém, afirma que o causador do acidente não é membro do grupo. Em nota, o perfil oficial do grupo destacou que a iniciativa tem fins recreativos e que não compactua com eventos de conotação criminosa como rachas ou disputa automobilística.

“Nossas ações têm teor recreativo para promover lazer de forma educativa e comunitária aos amantes de carro. Estamos rodeados de pessoas consequentes e inconsequentes, dado os fatos, tivemos a fatalidade por parte de um indivíduo que não faz parte de nosso grupo ou de outro grupo automotivo. O grupo se solidariza com um de nossos membros que perdeu esposa e filha”, dizia a nota publicada na tarde desta quinta-feira.

Legenda (Reprodução / Redes Sociais)

Além das duas mortes, o acidente também deixou três pessoas feridos, incluindo o pai da criança. Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos, e sua mãe Renata Corrêa Bezerra, chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. O marido de Renata, Leandro Nascimento Torres, segue internado, assim como duas pessoas que estavam no outro veículo.