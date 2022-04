Greve: técnicos-administrativos da Uepa fazem ato em frente à Seplad nesta terça (12/04)

Servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que estão em greve, fizeram um novo ato público nas ruas de Belém, na manhã desta terça (12). A manifestação interditou parte da avenida Doca Visconde de Souza Franco, em frente à Secretaria de Estado de Administração e Planejamento (Seplad). A categoria pede atualização da tabela de pagamentos prevista na lei estadual 6.839/2006. O ato ocorria enquanto também era feita uma reunião de negociação.

Segundo a categoria, desde 2016, foi iniciado um processo junto ao Governo do Estado, com parecer favorável para a classe dos servidores. O Governo do Pará alega que precisa ser formulado um outro projeto de lei junto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para que seja pago. Não haveria tempo hábil para implementação, devido aos prazos impostos em ano eleitoral.

"Os serviços para a comunidade em geral sofrerão impactos, como no atendimento à saúde, e no retorno às aulas, que está previsto para iniciar no dia 18 de abril", informou Marivaldo da Silva, que compõe uma comissão do Sindicato dos Técnicos-Administrativos da Uepa, que participou da reunião. A próxima reunião com o Governo deve ocorrer no dia 16 de maio.

O professor doutor Clay Chagas, reitor da Uepa, participou da reunião com os técnicos e afirmou que o encontro foi produtivo. "Há bom senso do Governo do Estado e da secretaria para solucionar. Possivelmente, a próxima reunião tenha uma sinalização muito positiva. Agora é esperar. O processo não está parado", comentou.

Em nota, a Seplad informou que "...já foi concedido o reajuste de 10,5% para todos os servidores do Estado, que abrange os trabalhadores da Uepa, além do incremento no vale-alimentação, que passará a ser de R$ 1.000,00 e serão pagos em abril. A Seplad reitera que já iniciou o diálogo com a categoria e as demais demandas específicas estão sendo analisadas em estudo de impacto econômico financeiro, e uma nova reunião será realizada no dia 16 de maio".