Greve dos rodoviários na Região Metropolitana de Belém pode estar perto do fim

Reunidos desde o começo da tarde desta sexta-feira (28), rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba e representantes das empresas de ônibus urbanos mantêm a segunda rodada de negociações no segundo dia da greve dos empregados. A negociação entre as partes é intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).

Com novas propostas na mesa, os representantes dos sindicatos de rodoviários e de empresas estão analisando a possibilidade de conciliação para cancelamento da greve.

Na reunião, Gisele Góes, representante do Ministério Público do Trabalho (MPT), pediu ponderação dos empresários sobre a necessidade de que ofereçam algum avanço aos trabalhadores, que estão há mais de dois anos sem nenhum reajuste salarial. Sugeriu 2,5% em setembro, foi para 2,0%, chegou a 1,5% e até agora não obteve sinalização positiva por parte do patronato.

Já Roberto Sena, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), ponderou acerca dos aumentos que ocorreram no valor da cesta básica, além do gás de cozinha, que impactam nas perdas salariais que já ocorreram com os dois anos sem reajuste.

Os rodoviários reivindicam 15% de reajuste salarial, incluindo perdas salariais ganho real, e mais reajuste dos valores do tíquete-alimentação, auxílio-clínica e do repasse ao centro de formação. A reunião online é coordenada pelo juiz do Trabalho Antônio Oldemar Coelho.