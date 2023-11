Greve dos rodoviários da Monte Cristo chega ao fim após acordo sobre pagamento de salários

Após um acordo sobre o pagamento dos salários atrasados, nesta sexta-feira (17), os rodoviários da empresa Monte Cristo concordaram em acabar com a greve. A reunião conciliadora entre os empresários proprietários das empresas Auto Viação Monte Cristo e Transportes Canadá e os representantes do sindicato dos rodoviários ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região PA/AP. Os rodoviários voltam a rodar com os ônibus normalmente a partir de 12h.

VEJA MAIS

No acordo, que foi sugerido pela desembargadora do TRT-8, Rosita Nassar, ficou acertado o pagamento do salário atrasado dos rodoviários, que deve ser realizado ainda hoje. Além disso, até quarta-feira também irá ocorrer o repasse de 50% do dinheiro referente ao ticket alimentação. E o restante deverá ser pago até sexta-feira (24)

“Foi uma reunião muito produtiva, pois contamos com a colaboração e boa vontade das duas partes. E eu creio que nós alcançamos um final adequado”, destacou Rosita Nassar.

Participaram da audiência o presidente do TRT-8, desembargador Marcus Losada Maia, a vice-presidente, desembargadora Ida Selene e Procurador do Trabalho, Loris Rocha Pereira Júnior. Conforme o TRT-8, a desembargadora Rosita Nassar ainda convocou as duas partes para uma nova reunião, que ocorrerá na segunda-feira (20), para tratar sobre outras questões relacionadas aos trabalhadores das empresas.