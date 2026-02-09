Capa Jornal Amazônia
Greve da Assistência Social em Belém entra no 23º dia e servidores anunciam novo ato unificado

Servidores anunciam ato em frente à Prefeitura para pressionar por revogação da Lei nº 10.266/26

O Liberal
fonte

Greve da Assistência Social em Belém entra no 23º dia e servidores anunciam novo ato unificado. (Divulgação/ Sintsuas)

A greve dos trabalhadores da Assistência Social de Belém chega ao 23º dia nesta terça-feira (10). Na noite desta segunda-feira (9), o Comando de Greve, que reúne ainda representantes da Saúde e da Educação, categorias que também estão em greve, deliberou, de forma remota, pela realização de um ato público na próxima quarta-feira (11), em frente à sede da Prefeitura de Belém.

O objetivo da mobilização é pressionar o prefeito Igor Normando pela revogação da Lei nº 10.266/26, conhecida pelos servidores como “pacote de maldades”. Segundo os trabalhadores, a legislação retira direitos históricos das categorias, aumenta o IPTU para os moradores de Belém e representa uma série de retrocessos sociais.

Ao longo desta segunda-feira (9), os grevistas realizaram diversas mobilizações com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o contexto enfrentado pelos servidores e ampliar a pressão sobre a gestão municipal.

Pela manhã, servidores da Saúde fecharam a avenida Almirante Barroso, em frente à Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mobilização teve início por volta das 7h e seguiu até o meio-dia. Em alguns momentos, o trânsito no sentido do bairro de São Brás chegou a ser interrompido.

Já os servidores da Educação montaram acampamento em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Governador José Malcher.

De acordo com o movimento, os acampamentos funcionarão como centros permanentes de mobilização, reunindo servidores, apoiadores e a sociedade em geral, com uma programação diária.

