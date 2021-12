Grande procura pela primeira dose da vacina anticovid nesta segunda (6) em Belém

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua e a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Secretaria Municipal de Educação (Semec), estão oferecendo os imunizantes anticovid em diversas escolas da capital. Nesta nova etapa, além dos estudantes e dos profissionais da educação, poderão se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose.

As pessoas que receberam a segunda dose até julho e que ainda não receberam a terceira dose, também podem ir a um dos pontos de vacinação para receber a dose de reforço. Na escola municipal de ensino infantil e fundamental Rotary, no bairro da Condor, em Belém, a enfermeira Cleidiane Santana, responsável pela equipe da Sesma, explica que desde sábado (4), a procura pela primeira dose da vacina está maior.

Cleidiane atribui esse aumento ao decreto estadual que obriga a apresentação do comprovante de vacinação para frequentar diversos estabelecimentos. "Desde o último sábado que a procura pela primeira dose aumentou, possivelmente por conta do decreto da obrigatoriedade da carteirinha para estar em alguns lugares. Isso nos alegra muito, por perceber esse aumento de pessoas que buscam pela própria saúde e de todos que nos rodeiam", comemora a profissional de saúde.

Para receber a primeira dose do imunizante, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No caso dos estudantes, é necessário um termo de consentimento informando que o responsável não poderá estar presente no dia da vacinação. Para a segunda ou terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém, mas caso a pessoa tenha perdido, a equipe presente no local fará todas as orientações para verificar as informações pelo aplicativo ConecteSUS.

A vacinação segue nesta terça-feira (7), das 8h às 15h, em diversas escolas:

- EMEF Lauro Chaves, Avenida Beira Mar, SN - Baía Do Sol, Mosqueiro;

- EMEF Maria Stellina Valmont, Passagem Vitória, 423 - Terra Firme;

- EMEF Ruy da Silva Brito, Trav. Eneas Pinheiro, 2871, Marco;

- EMEIF Almerindo Trindade, Rua do Acampamento, 276, Pedreira;

- EMEIF Florestan Fernandes, Passagem Sargento Getúlio, n° 09, bairro: Parque verde.

- Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, São João do Outeiro.

(Colaboração de Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)